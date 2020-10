Marian Eile – wizjoner kultury

Zobacz

Kobieta z kamyczkiem w sercu

Media / Wideo

Zapraszamy do obejrzenia animacji o Jance Ipohorskiej, współtwórczyni naszego pisma i wieloletniej zastępczyni Mariana Eilego. Legendarny Jan Kamyczek to ona właśnie, ale to tylko jedno z jej licznych redaktorskich wcieleń. Z okazji 75. urodzin „Przekroju” przygotowaliśmy animację w całości poświęconą Jance.