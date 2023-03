Korzenie drzewa życia

Drzewa życia

Ludzkość od dawna zdawała sobie sprawę z olbrzymiego pokrewieństwa między różnymi żywymi organizmami. Już w XVIII wieku francuski naukowiec, Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, częściej nazywany po prostu „Buffon”, stwierdził, że wszystkie czworonożne zwierzęta pochodzą od niespełna czterdziestu wyjściowych gatunków. Na przykład wszystkie koty – od kotów domowych, poprzez rysie, pantery, tygrysy aż do lwów – pochodzą od jednego gatunku.

Warto zatrzymać się przez chwilę nad tym, jak Buffon doszedł do tego wniosku. Badacz ten bardzo wcześnie w swoim życiu uznał, że wielopoziomowe klasyfikacje, jakich używała wtedy nauka, czyli system Linneusza – z podziałem na rodziny, rzędy, klasy itp., jest całkowicie sztuczny; że jest porządkiem narzuconym tylko przez człowieka i nie odzwierciedla płynnych przejść w przyrodzie. Uważał, że jedynym naturalnym rozgraniczeniem istniejącym w przyrodzie jest gatunek, który definiował jako ciąg jednostek zdolnych do rozmnażania się między sobą. Ten aspekt czasowy jest bardzo ważny: żyjący w połowie XVIII wieku, na sto lat przed Darwinem i sto lat przed okryciem DNA*, Buffon zdawał sobie sprawę z tego, że gatunki nie istnieją tylko w przestrzeni, ale i w czasie, i że to właśnie wspólna historia definiuje

ich pokrewieństwo. Wiara Buffona w gatunek jako jedyną naturalną jednostkę systematyczną została zachwiana, gdy dowiedział się o istnieniu międzygatunkowych hybryd. Spędził więc sam sporo czasu, badając krzyżówki owiec i kóz – takie krzyżówki, nazywane po polsku czasem „kowce”, mimo różnic w liczbie chromosomów między owcą a kozą bywają z rzadka nawet płodne. Za czasów Buffona odkryto też, że wiele ptaków może się krzyżować. W 1764 roku Buffon opublikował pracę, w której wszystkie hodowane przez człowieka gatunki bydła opisał jako odmiany dwóch gatunków podstawowych: bydła domowego** (łac. Bos taurus) i bawołów (łac. Bubalus bubalis). Wszystkie inne, według Buffona, wynikały z różnic w hodowli wprowadzonych przez człowieka. Ale skoro hodowla ludzka może powodować powstawanie nowych odmian, czemu ten sam proces nie może zajść w sposób naturalny? Buffon przez dziesięciolecia zbierał swoje obserwacje. Oprócz tego, że dowiedział się o międzygatunkowych hybrydach, poświęcił sporo czasu na badania fauny Nowego Świata – Ameryk. Podobieństwo ogólnych form spotykanych tam zwierząt utwierdziło go w przekonaniu (całkiem słusznym!), że istniało kiedyś lądowe połączenie między Nowym a Starym Światem i że napotykane tam gatunki są bezpośrednio spokrewnione z gatunkami Starego Świata – Eurazji. W końcowym, szesnastym tomie swojej wielkiej pracy na temat historii naturalnej czworonogów Buffon zaproponował podzielenie ich na trzydzieści osiem rodzin na podstawie morfologii. Każda z tych rodzin miałaby pochodzić od jednego wyjściowego gatunku, podobnie jak każda odmiana bydła domowego pochodzi od krów i bawołów. Jednak to nie ludzka hodowla stworzyła owe nowe odmiany – stworzył je wpływ środowiska. Buffon więc jako jeden z pierwszych dostrzegł i opisał na podstawie istniejących współcześnie gatunków oraz przesłanek czysto zoologicznych – bez mieszania w wywód paleontologii i skamieniałości – zjawisko ewolucji. Wywody Buffona były zadziwiająco trafne; takie wyjściowe gatunki nazwiemy dziś „ostatnim wspólnym przodkiem” – z angielska LCA, czyli last common ancestor (Buffon używał określenia premier souche, czyli pierwsza odmiana).

Buffon nie poszedł dalej; nie stworzył Drzewa Życia, lecz tylko jego pojedyncze gałęzie, wierząc zresztą, że owe premier souches powstały w wyniku Boskiego aktu stworzenia. Bodajże pierwszym, który zauważył, że schemat drzewa – który stosowano w genealogii już od średniowiecza – może znakomicie sprawdzić się w systematyce, był osiemnastowieczny botanik, skądinąd francuski ksiądz, Augustin Augier. Augier starał się uporządkować klasyfikację świata roślin, traktowaną przez Linneusza po macoszemu, a za cel postawił sobie stworzenie klasyfikacji odpowiadającej „naturalnemu” porządkowi (a więc prawdziwym pokrewieństwom, jak byśmy dziś powiedzieli). W rezultacie stworzył hierarchiczną klasyfikację, którą przedstawił w postaci drzewa filogenetycznego***. Podobieństwo między drzewami filogenetycznymi a ludzką genealogią nasuwało nieodparty wniosek: jeśli potrafimy stworzyć genealogię jakiejś grupy organizmów, to organizmy te muszą być ze sobą spokrewnione.