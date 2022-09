Oto zwycięzcy konkursu im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka!

Babcia nauczyła mnie, żeby się nie skarżyć. Mówiła, że zawsze znajdzie się sposób, by wrócić do pozycji stojącej, choćby żyło się w skosie czy nawet na kolanach. Takich rzeczy uczymy się powolutku, ale… uczymy się. Oprócz wyposażenia w tę umiejętność otrzymałem od niej najwspanialsze lekcje miłości. Była osobą, która kochała wszystko i wszystkich – mówi Jan Jakub Kolski. Z reżyserem i scenarzystą filmu „Ułaskawienie” rozmawia Mateusz Demski

