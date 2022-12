Klub Komediowy z „Przekrojem” feat. Marcin Orliński

Czyta się 5 minut

Fragmenty, które 22 grudnia zostaną na scenie przeczytane przez naszego redakcyjnego kolegę, będą materiałem wyjściowym do scen, które zagrają artystki i artyści z Klubu Komediowego. Powstaną one na żywo, na oczach gości, bez przygotowanego wcześniej scenariusza.

Zimowy „Przekrój” to porcja esejów, wywiadów, felietonów, tekstów literackich i rysunków. W tym numerze – na przekór aurze – przenosimy się do ciepłego Lewantu. Podróżujemy także w czasie: tym razem do ponurego, ale jednocześnie niezmiernie ciekawego okresu, w którym na naszych ziemiach żyły wiedźmy. Leczyły, ale też rzucały uroki na krowy, biesiadowały z diabłami i sprowadzały deszcz. Poza tym tulimy się do siebie (również na misia – niedźwiedzie to kolejny temat zimowego „Przekroju”) i zanurzamy się po uszy w bieli. No i wreszcie – jak zawsze – mnóstwo literatury: wiersze Bolesława Leśmiana, Janusza Drzewuckiego i Jacka Dehnela, oraz proza, m.in. Etgara Kereta, Silje Bekeng, Camille Bordas i Ester Singer Kreitman.