Drugi odcinek Klub Komediowy TV nosi tytuł. „Co też się tam u was czyta?”. Bieżąca sytuacja wskazuje na to, że słupki czytelnicze w końcu spektakularnie skoczą w górę! W związku z tym w towarzystwie znajomego bibliofila udamy się z wizytą do lokalnej biblioteki prowadzonej przez Panią Cymelię. W celu ustaleniu tego, „co też się tam teraz czyta”, pomogą nam także cierpiący na brak złych relacji z ojcem Duch Ghostwritera, Mistrz Pleonazmus – autor książki z cyklu „Teksty, które napisałem”, a także świeżo rozwiedziony z żoną Ex Libris, oceniający szanse potencjalnej nowej partnerki na podstawie jej odpowiedzi na pytanie: „Czy nie czyta ta, czy czyta?”.