Święto literatury na Roztoczu – na żywo i online

Jest również bogata oferta wartościowej rozrywki dla najmłodszych, m.in. spotkania z autorami książek dla dzieci, warsztaty muzyczne i plastyczne. W tym roku program Małej Stolicy Języka Polskiego rozdzielono terminami od programu głównego. Kilka propozycji będzie dostępnych jedynie online, ale większość wydarzeń festiwalowych odbywa się w tradycyjnej, plenerowej formie z bezpośrednim udziałem publiczności – od 2 do 8 sierpnia.

Na początek organizatorzy zapraszają do Zamościa (Niedziela w Zamościu na Rynku Wodnym), a potem do urokliwego, festiwalowego miasteczka nad brzegami Wieprza w Szczebrzeszynie. Tradycyjnie w harmonogramie imprezy uwzględniono nie tylko spotkania autorskie, ale też atrakcje rekreacyjne, np. literacką wyprawę rowerową do okolicznych wąwozów. Odbędą się również „Mecz poetycki” i gra literacka „Pierwsze zdanie”.