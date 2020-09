Festiwal otworzy już 4 września wystawa Spojrzenia Szymborskiej poświęcona polskiej poetce i noblistce. W Otwartej Kolonii będzie można zobaczyć m.in. kolaże autorstwa Szymborskiej, jej przedmioty codziennego użytku oraz fotografie autorstwa Joanny Helander. Wystawa potrwa do 28 września. Główne wydarzenie Festiwalu Hipolita i Ludwiki odbędzie się 6 września. Na dziedzińcu Kolonii Wawelberga (ul. Górczewskia 15) wystąpi wokalista, instrumentalista i kompozytor, Stanisław Soyka wraz z zespołem Soyka Kwintet.

Festiwal Hipolita i Ludwiki to wyjątkowe wydarzenie na kulturalnej mapie Warszawy. Składa się z cyklu koncertów, wystaw i wydarzeń plenerowych, zorganizowanych na terenie Kolonii Wawelberga, zabytkowego osiedla na warszawskiej Woli. Ma na celu łączenie ludzi o różnych poglądach, wyznaniach i statusie społecznym. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa, majowy festiwal został przeniesiony na wrzesień.

Jak co roku, na odwiedzających tego dnia Kolonię Wawelberga czeka sporo atrakcji nie tylko na scenie, ale na całym terenie osiedla. W programie m.in. wystawy, odsłonięcie muralu poświęconego Wandzie Lurie i Parada Rowerowa

W tym dniu zaśpiewa także aktorka Teatru Capitol we Wrocławiu, Emose Uhunmwangho , a towarzyszyć jej będą “ Baśniowe Skrzypotrąpy ” – muzycy, grający na instrumentach, które zostały stworzone na wzór XIX-wiecznych „Skrzypiec Stroha” . W programie także koncert wokalisty i pianisty Michała Sobierajskiego. Na festiwalowej scenie nie zabraknie atrakcji dla miłośników teatru. Będzie można obejrzeć mini spektakl poświęcony Wisławie Szymborskiej oraz spektakl dla dzieci, Złota Rybka w reżyserii Tomasza Zadrożnego z Teatru Baza.

Festiwal Hipolita i Ludwiki to wyjątkowy projekt non profit organizowany przez społeczników i oddolna inicjatywa Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga. Wszystko wzięło się z miłości do miejsca – najstarszego, istniejącego osiedla mieszkaniowego w Warszawie – i zachwytu ideą, która stała za jego powstaniem. Kolonię wymyślił i ufundował wraz z żoną Ludwiką, Hipolit Wawelberg. 120 lat temu warszawski finansista i społecznik dał robotnikom wolskich fabryk nowoczesne mieszkania za grosze. Dołożył spójny program społeczny. Na osiedlu działały m.in. szkoły, ochronka, łaźnie, czytelnia, punkt lekarski i sala zabaw. Wawelbergowie wierzyli, że taka formuła zatrze antagonizmy społeczne i rasowe.

Festiwal Hipolita i Ludwiki 2020 trwa od 6.09.2020 do 28.09.2020.