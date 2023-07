Festiwal Czasu Wolnego LABA 2023

Czyta się 3 minuty

Co zatem będzie się działo? Raczej: a co nie! Będziemy więc wspólnie czytać wiersze (a także między wierszami), uczyć siebie i innych, oddawać się prozie (również tej życia), łapać oddech i wiatr w żagle, bawić się w gruncie (bo grunt to zabawa!), pielęgnować zieleń i znajomości. A wszystko to do rozpuku, na całego i prawie do rana. W końcu hasło tegorocznej LABY – „wspólnotowość” – zobowiązuje! I choć nie ma jednej drogi do wspólnotowości, podczas festiwalu pomożemy Wam znaleźć własną.