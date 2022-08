Festiwal czasu wolnego Laba 2022 – zapraszamy!

Czas na fiestę i sjestę! Spragnionych wiedzy, rozrywki i dobrej zabawy, świętujących koniec wakacji albo początek jesieni zapraszamy na kolejną edycję Festiwalu czasu wolnego Laba! Już 3 i 4 września na warszawskim Jazdowie.

Będziemy wspólnie tańczyć, śpiewać, medytować, uczyć się (i innych), naprawiać ubrania i relacje, praktykować jogę i dobre obyczaje, oglądać filmy i podziwiać najładniejsze strony i okładki „Przekroju” oraz oczywiście – powakacyjne piegi. Słowem: pełen przekrój rozrywek!

Do najlepszej zabawy z możliwych zapraszamy znajomych, przyjaciół (także tych czworonożnych oraz przyszłych!), rodzinę i wszystkich tych, którzy chcą czynić dobro – w skali mikro i makro.

Nie zabraknie pysznego humoru (i hummusu) oraz oczywiście autorów i redakcji „Przekroju”.

W końcu grunt to dobra zabawa!

Wstęp nie inaczej – jak zawsze wolny!

Uwaga! Program może ulec jeszcze drobnym zmianom

Program na sobotę

10.00–11.00 Poranek z jogą

Poranna joga na dzień dobry. Trawnik przed Domkiem Filmowym, ul. Jazdów 8/1

10.00–12.00 Zabawy z uważnością – warsztaty dla dzieci

Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się, czym jest uważność i dlaczego warto ją praktykować, poznają wybrane techniki ćwiczenia uważności oraz regulacji emocji za pomocą zabaw angażujących oddech. Domek Partnerstwa Otwarty Jazdów

Coś dla ciała

10.00–15.00 – dwa stanowiska masażowe

16.00–18.30 – warsztaty shiatsu

Warsztaty przeznaczone dla wszystkich, którzy czują potrzebę zrobienia czegoś dla ciała. Będzie możliwość zapisania się na masaże indywidualne, grupowe ćwiczenia TRE, a także warsztaty masażu shiatsu oraz refleksologii rąk. Fundacja Bullerbyn na Jazdowie, ul. Jazdów 5A/1

11.00 Trening biegania naturalnego

Przebieżka dla dorosłych i nastolatków. Bieganie naturalne łączy się z całkowitą zmianą naszych biegowych przyzwyczajeń – to rodzaj biegania, w którym ruch stopy jest najbardziej płynny i zbliżony do poruszania się boso. Celem zajęć jest pokazanie, że bieganie nie musi być męczące, a energia włożona w każdy krok do nas wraca. Potwory, ul. Jazdów 8/1

11.00–13.00 Hamakowanie sensoryczne

Przedpołudniowe hamakowanie, podczas którego będzie można skupić swoją uwagę na tym, co tu i teraz, z dużą uważnością i szacunkiem dla przyrody. Zajęcia będą się odbywały w hamakach, w pozycji leżącej sprzyjającej wyciszeniu się i kontemplacji natury. Trawnik obok budynku Starej Łaźni, ul. Jazdów 8a

11.00–11.45 Tańce roślin i drzew. Medytacja w ruchu z Moniką Leszczyńską

Tańce w kręgu, które zachęcają do znalezienia swojego miejsca w naturze i poczucia się jej częścią. Zapraszają do zatrzymania się na chwilę w swoim codziennym ruchu i wejścia w inny rytm – bardziej wewnętrzny, zsynchronizowany z rytmem roślin oraz żywiołów. Skwer Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku 8/1

11.00–13.30 Małe A – warsztaty architektoniczne dla dzieci

Warsztaty dla maluchów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem jest uwrażliwienie dzieci na otaczający je świat. Otwarta Pracownia Jazdów, ul. Jazdów 3/6

11.00–14.00 Improwizacja Deklinowana. Warsztaty improwizowanego upcyklingu

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak w kreatywny sposób wykorzystać zepsute lub stare przedmioty. Warsztaty poprowadzi Magda Piotrowska, aktywistka z nurtu zrównoważonego rozwoju. Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

Od 11.30 Relaksacyjny miks

Praktyczny przegląd krótkich technik relaksacyjnych – takich, które każdy będzie mógł później łatwo wprowadzić do swojego dnia codziennego. Połączenie elementów tradycji Wschodu, bazujących na jodze (zwłaszcza pranajamie, czyli ćwiczeniach oddechowych), qigongu i medytacji, oraz Zachodu, jak np. refleksologia i stymulacja nerwu błędnego. Warsztaty poprowadzi Agnieszka Rostkowska ‒ reporterka, redaktorka i joginka. Chata Numinosum, ul. Jazdów 3/5

12.00–13.30 Oprowadzanie po Osiedlu Jazdów

Spacer po Osiedlu Jazdów połączony z opowieścią o historii tego wyjątkowego miejsca w sercu Warszawy. Niepowtarzalna okazja do odwiedzenia tajemniczych ogrodów i domków.

Zbiórka przed domkiem Partnerstwa Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10/5

13.00–17.00 Wielki Jazdowski Kolaż – kółko plastyczne

Kółko plastyczne dla wszystkich – tych, którzy lubią malować, rysować, wyklejać, niezależnie od tego, czy robią to na co dzień, czy tylko od święta. Spotkanie absolutnie bez oceniania – każdy może pracować dla siebie, dla relaksu i dobrze spędzonego czasu. Domek Filmowy, ul. Jazdów 8/1

13.30 Joga spokoju

Joga przywracająca spokój w ciele i umyśle; mogą wziąć w niej udział zarówno ci, którzy z jogą jeszcze nigdy się nie zetknęli, jak i praktykujący regularnie. Słowem – joga, do której nie trzeba mieć żadnego przygotowania, oprócz odpowiedniego nastawienia, tj. chęci poczucia się miło we własnym ciele. Warsztaty poprowadzi Agnieszka Rostkowska ‒ reporterka, redaktorka i joginka. Skwer Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku 8/1

13.30–14.30 „Kot i pies” – spektakl

Interaktywny spektakl z piosenkami skierowany do najmłodszych widzów. Tekst powstał pod wpływem inspiracji bajką ludową „Dlaczego pies i kot się kłócą”. Jest to opowieść o uniwersalnych wartościach przedstawiona w bajkowej i dowcipnej formule. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

14.00–14.45 Warsztaty „Miejskie kurki”

W kurniku na Jazdowie mieszkają trzy kury. Każdego dnia (no, niemal każdego) znoszą jaja i zajmują się swoimi ważnymi kurzymi sprawami. Warto poznać je bliżej. Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12

14.00–15.30 Małe A – warsztaty architektoniczne dla dzieci

Warsztaty dla maluchów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem jest uwrażliwienie dzieci na otaczający je świat. Otwarta Pracownia Jazdów, ul. Jazdów 3/6

14.00–16.30 Warsztaty tworzenia wycinków w termosie

Warsztaty tworzenia kolaży słownych. Niezwykła okazja do zabawy nożyczkami i niszczenia, a potem dania zupełnie nowego, drugiego życia przeczytanym gazetom. Wszystko ostrożnie, żeby się nie skaleczyć. Domek Partnerstwa Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10/5

Fińskie ślady w Warszawie – gra miejska

14.00–15.00 – zapisy

15.00 – start gry

do 17.30 – powrót do miejsca startu

18.00 – rozdanie nagród

Uczestnicy gry, podzieleni na kilkuosobowe grupy, dostaną mapkę Jazdowa i ruszą na poszukiwania śladów, które ‒ krok po kroku ‒ doprowadzą ich do skarbu. Po drodze będą rozwiązywali zagadki i wykonywali zabawne zadania. Te ślady to: domki fińskie, Muminki, gra Mölkky oraz inne. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

14.00–20.00 Finlandia malowana światłem

Wernisaż wystawy fotograficznej, czyli wspomnienia miłośników Finlandii uwiecznione na zdjęciach. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

14.00–22.00 Leśna Czytelnia

Przenośnia LAS zaprasza wszystkich miłośników dobrej lektury na czytelnianie leżaki, hamaki, kocyki i poduszki. Lekturą będzie można rozkoszować się w cieniu drzew, w blasku słońca, a nawet w świetle gwiazd. Uwaga! Na kiermaszu będzie można wymienić się książkami lub kupić je za symboliczny datek. Przenośnia LAS, ul. Jazdów 10/2

14.30–18.00 Rozgrywki w grę Mölkky o drugi puchar „Przekroju” i Towarzystwa Polska–Finlandia (rozgrywki towarzyskie)

Mölkky to fińska gra, której prostota czyni ją atrakcyjną dla osób w każdym wieku. Sukces jest w niej wypadkową umiejętności celnego rzucania, odpowiedniej taktyki i oczywiście szczęścia. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

14.30–18.00 Mała LABA

Warsztaty plastyczne, podczas których będzie można nauczyć się, jak zrobić masę solną, wykorzystać materiały z recyklingu do prac plastycznych, a także oddać się zabawie z pełną kolorów chustą do animacji Klanza. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

14.30–18.00 Gry planszowe

Grajmy razem – w gry znane i mniej znane. Wybór będzie naprawdę ogromny, a zabawa przednia! Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

15.00–15.45 Warsztaty pszczelarskie (grupa dla dorosłych)

Choć owady zapylające żyją tuż obok, to często w ogóle ich nie zauważamy. Podczas tego spotkania dorośli będą mogli zapoznać się z pszczołami i próbować się z nimi zaprzyjaźnić, biorąc pod uwagę wypracowane wspólnie zasady. Uwaga: długie spodnie, skarpetki i kryte buty – obowiązkowe! Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12

15.00–18.00 Obieg Zamknięty. Warsztat tańca butoh z Wojciechem Matejką

Medytacyjny, ruchowy, taneczny warsztat bycia w ciele i poszukiwania swojego naturalnego ruchu. Doskonała okazja do przepuszczenia trudnych emocji przez ciało. Chata Numinosum, ul. Jazdów 3/5

15.30–17.30 Sztuka naprawiania ubrań

Warsztaty z japońskiego haftu sashiko, odkrywanego dziś w Polsce w kontekście idei less waste. Niesamowita możliwość poznania japońskich wzorów hafciarskich i zdobycia wiedzy na temat naprawy ulubionego ubrania, a nawet uszycia od zera pokrowca na notes lub książkę. Warsztaty poprowadzi Dominika Bok. Domek Partnerstwa Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10/5

16.00–16.45 Warsztaty pszczelarskie (grupa rodzinna)

Spotkanie poświęcone temu, jak zaprzyjaźnić się z pszczołami i je zrozumieć. W grupie rodzinnej mogą uczestniczyć dzieci od lat 7. Uwaga: długie spodnie, skarpetki i kryte buty – obowiązkowe! Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12

17.00–18.00 Warsztaty tańców izraelskich, Kinga Kalupa

Warsztaty dla początkujących, czyli dla każdego. Tańce w kręgu i w liniach, dynamiczna muzyka i radosny sposób na spędzenie czasu. Warsztaty bez ograniczeń wiekowych. Uwaga: wygodne buty obowiązkowe. Skwer Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku 8/1

17.00–18.00 Sąsiedzkie oprowadzanie po Osiedlu Jazdów, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów

Spacer po Osiedlu Jazdów połączony z opowieścią o historii tego wyjątkowego miejsca w sercu Warszawy. Niepowtarzalna okazja do odwiedzenia tajemniczych ogrodów i domków. Zbiórka na skwerze Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku 8/1

17.00–18.30 Moja i twoja opowieść. Warsztaty tworzenia krótkich form komiksowych

Warsztaty z tworzenia za pomocą ołówków i cienkopisów krótkich autorskich opowieści, czyli własne – a więc najlepsze – historie opowiedziane słowem i obrazem. Spotkanie skierowane do młodzieży i dzieci powyżej 9. roku życia. Otwarta Pracownia Jazdów, ul. Jazdów 3/6

18.00–20.00 Kąpiel leśna

Shinrin-yoku, czyli kąpiel leśna, to praktyka wywodząca się z Japonii, która pozwala na zanurzenie się w atmosferze lasu wszystkimi zmysłami. Polega na byciu tu i teraz, nieśpiesznym spacerze oraz odkrywaniu otaczającego środowiska i doświadczaniu go. Wszystko po to, aby poprawić samopoczucie, a także czerpać korzyści dla zdrowia. Trasa spaceru zaprojektowana jest na około 1 km. Spotkanie na skwerze Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku 8/1

18.00–21.00 Improwizacja Deklinowana. Otwarta scena dla sztuk dowolnie improwizowanych

Spotkanie, w ramach którego improwizatorzy oraz improwizatorki spróbują stworzyć krótkie, kilkuminutowe utwory w czasie rzeczywistym. Utwory te będą powstawać na scenie Rotacyjnego Domu Kultury, w losowanych lub tworzonych ad hoc 3–5-osobowych zespołach. Wydarzenie przeznaczone zarówno dla osób mających doświadczenie w wolnej improwizacji, jak i dla chcących jej spróbować. Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

18.00–22.00 Wacław Warchoł: „Ta Sama Woda” – wystawa multimedialna, wystawa i performance

Wydarzenie dla miłośników sztuki (choć nie tylko!). Solatorium, ul. Jazdów 3/9

18.00–23.00 Głosy poezji. Instalacja poetycka

Warsztaty z tworzenia ekfraz i malowania wierszy. Inspiracją będą tu głosy poetek i poetów. Wiersze będą szeptane, deklamowane, śpiewane i wykrzykiwane. Kolorowanki do wierszy współczesnych poetek i poetów autorstwa Joanny Łańcuckiej i Oli Wasilewskiej posłużą do tworzenia własnych kolaży poetyckich i staną się częścią szalonej „Labowej” instalacji ogrodowej. Przenośnia LAS, ul. Jazdów 10/2

18.30–23.55 Symbiotic – koncert

Niezwykły koncert na wsi w samym sercu Warszawy! Możliwość wsłuchania się w dźwięki rosnącej trawy i szumiących drzew w otoczeniu ambientowych brzmień. A do tego pokazy wizualizacji na ścianach domku fińskiego. Wspaniała okazja, by się zrelaksować i oderwać od zgiełku miasta. Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12

19.00–23.00 Wacław Warchoł: „Occult 2.0” – wystawa i performans

Wystawa prac Wacława Warchoła obejmująca lata 2019–2022, połączona z zaproszeniem widzów do świata osobistych doświadczeń z zakresu okultyzmu, mistycyzmu i ezoteryki. Zaczarowany Ogród, ul. Jazdów 3/17

19.15–20.30 Oddychaj wierszem. Występ poetycki Justyny Bargielskiej i Natalii Malek

Niezwykłe spotkanie poetki z poetką, czytelniczek i czytelników z wierszem, słowa z przyrodą, dnia z nocą. Na scenie Przenośni LAS spotkają się Justyna Bargielska i Natalia Malek, aby czytać poezję, rozmawiać o niej i wsłuchiwać się w nowe literackie frazy. Obie poetki będą również jurorkami Turnieju Jednego Wiersza. Przenośnia LAS, ul. Jazdów 10/2

19.30–21.30 Pokaz filmu „C’mon C’mon”

Wielki comeback Mike’a Millsa, twórcy niezapomnianych „Debiutantów”, a także spektakularny powrót na ekran Joaquina Phoenixa. Uczta filmowa na najwyższym poziomie! Domek Filmowy, ul. Jazdów 8/1

20.00–22.00 Koncert zespołu Furda

Muzyczna uczta od zespołu Furda, duetu wykonującego autorskie aranżacje muzyki etnicznej, wplatającego mongolskie śpiewy do muzyki skandynawskiej albo sukę biłgorajską do irlandzkich jigów. Chata Numinosum, ul. Jazdów 3/5

20.30 Turniej Jednego Wiersza

Wspólny Pokój i Przenośnia LAS zapraszają poetki i poetów oraz wszystkich wielbicieli małych form literackich na Turniej Jednego Wiersza. Wystarczy zaopatrzyć się w jeden własny tekst poetycki i zaprezentować go przed publicznością oraz jury. Do wygrania 400 zł i publikacja wyróżnionych utworów na fanpage’u Wspólnego Pokoju. Przenośnia LAS, ul. Jazdów 10/2

20.00–01.00 Potańcówka z muzyką tradycyjną Lubelszczyzny i nie tylko

Relaks, muzyka, rozmowy i taniec w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej, w której odbędzie się potańcówka z udziałem Orkiestry Dętej ze Zdziłowic oraz innych znamienitych kapel wiejskich z Polski i Ukrainy. Ambasada Muzyki Tradycyjnej, ul. Jazdów 3/20

20.00–02.00 Wystawa rysunków Daniela de Latoura

Daniel de Latour to polski artysta tworzący komiksy oraz ilustrujący książki dla dzieci. Jego twórczość to wspaniała uczta dla oczu i wyobraźni. Ambasada Muzyki Tradycyjnej, ul. Jazdów 3/20

Program na niedzielę

10.00–11.00 Poranek z pilatesem

Ćwiczenia na dobry początek dnia. Domek Filmowy, ul. Jazdów 8/1

10.00 Przekrój przez kompostownik – warsztaty Łukasza Nowackiego

Stacjonarny punkt z poradami na temat kompostowania resztek organicznych z wykorzystaniem najlepszych technik permakulturowych. Domek Partnerstwa Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10/5

Coś dla ciała

10.00–15.00 – dwa stanowiska masażowe

15.30–16.30 – warsztaty automasażu rąk

17.00–18.00 – ćwiczenia TRE

Warsztaty przeznaczone dla wszystkich, którzy czują potrzebę zrobienia czegoś dla ciała. Będzie możliwość zapisania się na masaże indywidualne, grupowe ćwiczenia TRE, a także warsztaty masażu shiatsu oraz refleksologii rąk. Fundacja Bullerbyn na Jazdowie, ul. Jazdów 5A/1

11.00–13.00 Śniadanie w ogrodzie

Nieśpieszne piknikowe śniadanie o charakterze składkowym. Poranną ucztę umili Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, która stworzy oprawę muzyczną stawiającą na nogi lepiej niż najmocniejsza kawa. Ambasada Muzyki Tradycyjnej, ul. Jazdów 3/20

11.00 Trening biegania naturalnego

Przebieżka dla dorosłych i nastolatków. Bieganie naturalne łączy się z całkowitą zmianą naszych biegowych przyzwyczajeń – to rodzaj biegania, w którym ruch stopy jest najbardziej płynny i zbliżony do poruszania się boso. Celem zajęć jest pokazanie, że bieganie nie musi być męczące, a energia włożona w każdy krok do nas wraca. Potwory, ul. Jazdów 8/1

11.00–11.45 Tańce roślin i drzew. Medytacja w ruchu z Moniką Leszczyńską

Tańce w kręgu, które zachęcają do znalezienia swojego miejsca w naturze i poczucia się jej częścią. Zapraszają do zatrzymania się na chwilę w swoim codziennym ruchu i wejścia w inny rytm – bardziej wewnętrzny, zsynchronizowany z rytmem roślin i żywiołów. Skwer Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku 8/1

11.00–13.30 Małe A – warsztaty architektoniczne dla dzieci

Warsztaty dla maluchów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem jest uwrażliwienie dzieci na otaczający je świat.Otwarta Pracownia Jazdów, ul. Jazdów 3/6

11.00–15.00 Wystawa rysunków Daniela de Latoura

Daniel de Latour to polski artysta tworzący komiksy oraz ilustrujący książki dla dzieci. Jego twórczość to wspaniała uczta dla oczu i wyobraźni. Ambasada Muzyki Tradycyjnej, ul. Jazdów 3/20

12.00–16.00 Czytanie „Przekroju”

Czas na wspólne czytanie! Autorzy, redaktorzy, współpracownicy i miłośnicy „Przekroju” wespół zespół i na kilka głów będą czytać kwartalnik od deski do deski, a może jeszcze dalej i dłużej! Pod bukiem Fundacji Przekrój, Skwer płk. dr. Leona Strehla

11.00–17.00 Kiermasz rękodzielniczy z warsztatami dla dzieci i dorosłych

Kiermasz dla małych i dużych. Chata Numinosum, ul. Jazdów 3/5

11.00–17.00 Grunt to zabawa

Przestrzeń do zabawy inna niż wszystkie. Zamiast znanego układu i urządzeń – kuchnia błotna, pnie i gałęzie drzew, stare ule, rynny, naturalne lub ponownie wykorzystane materiały. Zapraszamy dzieci samodzielnie chodzące (około 2–6 lat), rodzeństwo oraz rodziny wraz ze znajomymi. Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12

12.00–13.30 Oprowadzanie po Osiedlu Jazdów

Spacer po Osiedlu Jazdów połączony z opowieścią o historii tego wyjątkowego miejsca w sercu Warszawy. Niepowtarzalna okazja do odwiedzenia tajemniczych ogrodów i domków.

Zbiórka przed domkiem Partnerstwa Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10/5

12.00–14.00 Glina i koło – warsztaty garncarskie

Warsztaty na kole garncarskim to doskonały sposób na wyciszenie się i skupienie na jednej czynności. Świetna okazja, by wspólnie lub samemu lepić, ugniatać, głaskać, toczyć i… brudzić się! Domek Partnerstwa Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10/5

12.00–14.00 Improwizacja Deklinowana. Warsztaty impro z Grzegorzem Uzdańskim (grupa dla młodzieży)

Warsztaty z podstaw i zasad świata improwizacji – przydatnych w działaniach artystycznych oraz życiu codziennym. Wydarzenie przeznaczone dla osób, które chcą przełamać wstyd, działać z innymi ludźmi, zaznajomić się z technikami interpretacji i reakcji na bodźce. Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

13.00–17.00 Wielki Jazdowski Kolaż – kółko plastyczne

Kółko plastyczne dla wszystkich – tych, którzy lubią malować, rysować, wyklejać, niezależnie od tego, czy robią to na co dzień, czy tylko od święta. Spotkanie absolutnie bez oceniania – każdy może pracować dla siebie, dla relaksu i dobrze spędzonego czasu. Domek Filmowy, ul. Jazdów 8/1

13.00–17.00 Wyplatanie makram

Warsztaty z wyplatania makram. Sznurek, patyk i arcydzieło gotowe! Domek Filmowy, ul. Jazdów 8/1

14.00–15.30 Restart Spółdzielczości

Panel dyskusyjny na temat budowania społecznej odporności. Ogród „Motyka i Słońce”, ul. Jazdów 3/9

14.00–14.45 Warsztaty „Miejskie kurki”

W kurniku na Jazdowie mieszkają trzy kury. Każdego dnia (no, niemal każdego) znoszą jaja i zajmują się swoimi ważnymi kurzymi sprawami. Warto poznać je bliżej. Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12

14.00–15.30 Małe A – warsztaty architektoniczne dla dzieci

Warsztaty dla maluchów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem jest uwrażliwienie dzieci na otaczający je świat. Otwarta Pracownia Jazdów, ul. Jazdów 3/6

14.30–15.30 Cup tasting – warsztaty kawowe

Wspólne spotkanie przy kawie. Cup Tasting, czyli ocena rodzaju oraz jakości zarówno zapachu, jak i smaku naparu z palonych ziaren kawowca, to doskonała okazja do zabawy, poszukiwania i rozwijania możliwości swojej sensoryki oraz poszerzania świadomości. Cupping kawy to piękny rytuał wymagający zaangażowania i pełnego skupienia, a odkrywanie smaków jest po części odkrywaniem siebie. Zaprasza Marta Hiacynta Michalska. Domek Partnerstwa Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10/5

Fińskie ślady w Warszawie – gra miejska

14.00–15.00 – zapisy

15.00 – start gry

17.30 – powrót na miejsce startu

18.00 – rozdanie nagród

Uczestnicy gry, podzieleni na kilkuosobowe grupy, dostaną mapkę Jazdowa i ruszą na poszukiwania śladów, które ‒ krok po kroku ‒ doprowadzą ich do skarbu. Po drodze będą rozwiązywali zagadki i wykonywali zabawne zadania. Te ślady to: domki fińskie, Muminki, gra Mölkky oraz inne. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

Rozgrywki w grę Mölkky o drugi puchar „Przekroju” i Towarzystwa Polska–Finlandia

14.00–16.00 – rozgrywki towarzyskie

16.00–19.00 – rozgrywki pucharowe

Mölkky to fińska gra, której prostota czyni ją atrakcyjną dla osób w każdym wieku. Sukces jest w niej wypadkową umiejętności celnego rzucania, odpowiedniej taktyki i oczywiście szczęścia. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

14.00–19.00 Mała LABA

Warsztaty plastyczne, podczas których będzie można nauczyć się, jak zrobić masę solną, wykorzystać materiały z recyklingu do prac plastycznych, a także oddać się zabawie z pełną kolorów chustą do animacji Klanza. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

14.00–19.00 Gry planszowe

Grajmy razem – w gry znane i mniej znane. Wybór będzie naprawdę ogromny, a zabawa przednia! Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

14.00–20.00 Finlandia malowana światłem

Wernisaż wystawy fotograficznej, czyli wspomnienia miłośników Finlandii uwiecznione na zdjęciach. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

15.00–17.00 Improwizacja Deklinowana. Warsztaty impro z Grzegorzem Uzdańskim (grupa dla dorosłych)

Warsztaty z podstaw i zasad świata improwizacji – przydatnych w działaniach artystycznych oraz życiu codziennym. Wydarzenie przeznaczone dla osób, które chcą przełamać wstyd, działać z innymi ludźmi, zaznajomić się z technikami interpretacji i reakcji na bodźce.

Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

15.00–15.45 Warsztaty pszczelarskie (grupa dla dorosłych)

Choć owady zapylające żyją tuż obok, to często w ogóle ich nie zauważamy. Podczas tego spotkania dorośli będą mogli zapoznać się z pszczołami i próbować się z nimi zaprzyjaźnić, biorąc pod uwagę wypracowane wspólnie zasady. Uwaga: długie spodnie, skarpetki i kryte buty – obowiązkowe! Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12

16.00–16.45 Warsztaty pszczelarskie (grupa rodzinna)

Spotkanie poświęcone temu, jak zaprzyjaźnić się z pszczołami i je zrozumieć. W grupie rodzinnej mogą uczestniczyć dzieci od lat 7. Uwaga: długie spodnie, skarpetki i kryte buty – obowiązkowe! Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12

16.00–18.00 Warsztaty kreatywnego pisania z Loesje

Doskonała okazja, aby rozwinąć umiejętność pisania krótkich tekstów i twórczo spędzić czas. Domek Partnerstwa Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10/5

16.00–18.00 Error Bistro

Performans gotowania z ocalonych przed wyrzuceniem produktów. Bistro podkreśla performatywną i wspólnotową siłę procesu przygotowywania jedzenia i dzielenia się nim. Umycie po sobie miseczki mile widziane. Ogród „Motyka i Słońce”, Jazdów 3/9

16.00–22.00 Wacław Warchoł: „Occult 2.0” – wystawa i performans

Wystawa prac Wacława Warchoła obejmująca lata 2019–2022, połączona z zaproszeniem widzów do świata osobistych doświadczeń z zakresu okultyzmu, mistycyzmu i ezoteryki. Zaczarowany Ogród, ul. Jazdów 3/17

17.00–18.30 Warsztaty z żartów rysunkowych

Warsztaty Michała Rzecznika to ciąg szybkich ćwiczeń fizycznych, improwizacyjnych, rysunkowych i relaksacyjnych, których celem jest wyjście z utartych szlaków myślowych i próba stworzenia rysunków w oparciu o przypadek i podświadomość. Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Jazdów 3/6

17.00–22.00 Ambientorium, vol. #4

Audiowizualne wydarzenie, podczas którego artyści będą eksplorować różne oblicza szeroko rozumianej muzyki ambient. Artystyczno-piknikowa atmosfera – pełna nie tylko dźwiękowych, ale także wizualnych doznań – gwarantowana! Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18

18.00–20.00 Samopomoc i wychodzenie z kryzysu psychicznego, warsztat Grupy TROP

Warsztat prowadzony w ramach Centrum Samopomocy Partnerstwa Otwarty Jazdów przez uczestników grupy wsparcia TROP (Stowarzyszenie POMOST) na temat szeroko pojętego zdrowia psychicznego i procesu zdrowienia. Domek Partnerstwa Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10/5

18.00–22.00 Wacław Warchoł: „Ta Sama Woda” – wystawa multimedialna, wystawa i performance

Wydarzenie dla miłośników sztuki (choć nie tylko!). Solatorium, ul. Jazdów 3/9

19.00–21.00 „Body” – spektakl

Występ teatru tańca Poruszenie ze spektaklem „Body” w reżyserii Mileny Maciejewskiej. Skwer Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku 8/1

19.30–21.30 Pokaz filmu „Annette”

Pokaz specjalny filmu „Annette” z Marion Cotillard i Adamem Driverem w rolach głównych. Domek Filmowy, ul. Jazdów 8/1

20.30–21.30 Oddzielić wczoraj od dziś, nie być od być

Kolaż muzycznych obrazów i ambientowych brzmień powstających tu i teraz – z wybranymi tekstami poetów (a głównie poetek) żydowskich. Te połączone ze sobą materie tworzą nostalgiczną, osobistą i głęboką podróż przez wszystkie odcienie ludzkich emocji. Towarzystwo Polska–Finlandia, ul. Jazdów 10/8

Laba przez cały czas: Jedzonko O roślinne, zdrowe, bezcukrowe, bezglutenowe i lekkie wiktuały zadba warszawski catering Vege Produkcja, która stacjonować będzie na Skwerze Dialogu Społecznego, naprzeciwko domku 8/1! Kiosk Fundacji Przekrój Zapraszamy do kiosku Fundacji Przekrój, w którym będzie można obejrzeć i kupić kwartalnik, a także plakaty, koszulki czy kubeczki z Filutkiem. To także jakże miła, choć rzadka okazja, aby porozmawiać z autorami i redaktorami „Przekroju”. I oczywiście z wami!

ilustracja: Igor Kubik