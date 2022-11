7. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej stawia na przyjemność

Czyta się 2 minuty

W momencie, kiedy zmagamy się z wieloma kryzysami, towarzyszy nam niepewność, wypalenie i poczucie straty. Trochę na przekór, a trochę z potrzeby organizatorzy 7. Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej zapraszają uczestników do zastanowienia się nad tym, jaką rolę w tym czasie może odgrywać przyjemność. Czy może pomóc nam w regeneracji, a może stanowi wręcz czynnik niezbędny ludzkości do przetrwania?

Podczas wydarzenia analizowane będą różne uniwersa przyjemności. Organizatorzy festiwalu zapraszają także do szukania tropów dających odpowiedź na pytanie, kto ma wpływ na to, co jest uważane za przyjemne, a co nie. Czy przyjemność powinna mieć granice? Albo czy maksymalizowanie przyjemności może być naszym obowiązkiem etycznym?