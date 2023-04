25. edycja festiwalu Kino na Granicy

Czyta się 3 minuty

Kino na Granicy to największy przegląd filmów z Polski, Czech i Słowacji – jedyne wydarzenie filmowe, które już od ponad dwóch dekad odbywa się w jednym mieście, ale należącym do dwóch państw. Miasto podzielone rzeką Olzą łączy most Przyjaźni symbolizujący jednocześnie ideę festiwalu. W tym roku festiwal rozpocznie się 29 kwietnia i potrwa do 3 maja.