16th Mózg Festival: Bydgoszcz

16th Mózg Festival odbywa się pod hasłem „Sztuka jako droga do rozumienia”.

Sztuka, w szczególności współczesna, jest narzędziem do uruchamiania ukrytych wewnątrz mózgu możliwości rozumienia tego, co nas otacza. Innymi słowy, sztuka nie jest celem samym w sobie, a stanowi narzędzie do osiągania pewnych celów i jako taka pełni ważną funkcję społeczną.

Obcowanie ze sztuką współczesną, często performatywną, a więc powstającą w trakcie występu artysty, sprawia, iż wszyscy biorący udział w akcie tworzenia. Uczestnicy – twórcy i odbiorcy – poszerzają swoje zdolności do niezależnego myślenia, głębszego rozumienia siebie i żyjących wokół ludzi oraz następujących sytuacji.

Jednostka ludzka obcująca na co dzień ze sztuką (nie tylko współczesną), mająca przy tym wiedzę na temat różnorodności kulturowych otaczającej ją społeczności, ma szansę żyć w niej w sposób świadomy, pozbawiony lęków, pełen zrozumienia na potrzeby innych, ze zdolnością do stanowienia o sobie i współobywatelach, jako członek rozwijającego się wielokulturowego społeczeństwa obywatelskiego.