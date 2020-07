10. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Efemerycznych KONTEKSTY

Linia programowa powstałej w tym roku Nowej Sekcji Kuratorskiej zakłada odniesienie się do wątków azylu, schronienia i relacji z innymi ludźmi w naturze, z dala od cywilizacji. Zaproszeni do projektu CHOREOGRAFIE TERENOWE artyści i artystki działają w polu sztuk performatywnych poszerzonych o różne elementy, które w ostatnich latach w znaczny sposób zmieniły praktyki artystyczne, zahaczając o pole teatru, choreografii i innych dziedzin. Choreografie terenowe mają wyróżnić te nowe praktyki poprzez udział artystek i artystów, którzy w znaczący sposób przyczynili się do tej zmiany. Autorkami sekcji są Marta Czyż, Julia Wielgus oraz Joanna Zielińska.