Siedmiu szczęśliwych pechowców

Czyta się 3 minuty

7) Poon Lim

6) Hugh Glass

Był nieugiętym traperem z czasów, gdy dopiero zdobywano Dziki Zachód. W 1823 r. 43-letni Glass wraz z innymi twardzielami wybrał się w podróż na dziewiczy teren obecnej Dakoty Południowej. Niestety, w lesie zaatakowała go samica niedźwiedzia. Po stoczonej z nią walce był półprzytomny, cały zakrwawiony, spod poranionego ciała wyzierały kości żeber. Koledzy uznali, że już po nim, i pochowali go w płytkim grobie. Kiedy Glass oprzytomniał, wygrzebał się z mogiły i żywiąc się, czym się da, zaczął szukać pomocy – no i zemsty na kompanach. Pokonał ponad 300 km, nim wreszcie dotarł do fortu, gdzie wydobrzał. A zemsta wywietrzała mu z głowy.