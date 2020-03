Rocznica miesiąca – 18 marca 1314 r.

W 1291 r. padła Akka, ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej. To oznaczało wielkie problemy dla założonego w 1118 r. w Jerozolimie zgromadzenia templariuszy – a właściwie Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona jak głosiła ich pełna nazwa.

Miał to zmienić wybrany w 1293 r. na nowego wielkiego mistrza Jacques de Molay, 50-letni templariusz pochodzący ze średniozamożnego rodu z Burgundii. Człowiek energiczny, prawdziwy wojownik. A jednak okazał się ostatnim wielkim mistrzem w historii templariuszy, bo 18 marca 1314 r. spłonął na stosie. Co poszło nie tak?

Targi się wydłużały, a Zachód tracił kolejne tereny i sojuszników. Dopiero w 1306 r. krucjata de Molaya zaczęła przybierać bardziej realny kształt. Spierano się jednak co do jej szczegółów technicznych: trasy, strategii, finansowania. Te ambitne plany legły w gruzach za sprawą jednego człowieka – wspomnianego króla Francji.

Jednocześnie w Europie toczyła się dyskusja, czy nie należałoby połączyć zakonów templariuszy oraz joannitów (szpitalników św. Jana), by zyskały jeszcze większą wartość bojową (Krzyżaków niespecjalnie brano pod uwagę, bo szaleli już na wschodzie Europy). Jednak po prawdzie chcieli takiego rozwiązania uniknąć zarówno mistrzowie obu zgromadzeń, jak i chrześcijańscy monarchowie. Ci pierwsi nie zamierzali dzielić się władzą, drudzy lękali się powstania wojskowo-zakonnej superpotęgi. Wyjątkiem był król Francji Filip IV Piękny, lecz tylko dlatego, że... widział się na czele tak scalonego zakonu!

Zaraz po dojściu do władzy de Molay zaczął planować wyprawę, która pozwoliłaby europejskiemu rycerstwu odzyskać tereny w Ziemi Świętej. Punktem wyjścia była twierdza krzyżowców na wyspie Ruad oraz chrześcijańskie Królestwo Cypru. Pomóc mieli też Ormianie z pobliskiego Królestwa Cylicji, zwanego Armenią Małą. Ba, krzyżowcy rozważali nawet wejście w sojusz z Mongołami.

Filip niepiękny

Francuski król z jednej strony czuł się niedoceniony w planach krucjatowych, bo przecież pierwotnie widział siebie w roli przywódcy wojsk chrześcijańskich, a z drugiej marzyły mu się bogactwa – tymczasem jego skarbiec świecił pustkami. By go zapełnić, wymyślił prostą i bezczelną metodę: wypędzał swoich wierzycieli i zajmował ich majątki. Postąpił tak z bankierami z Italii oraz Żydami. Potem opodatkował duchownych, nic nie robiąc sobie z protestów papieża. W tym momencie poddani Filipa jeszcze nie protestowali. Wściekli się dopiero, gdy zaczął podnosić podatki i psuć pieniądz. W 1306 r. w stolicy Francji doszło do buntu i pod koniec roku Filip musiał szukać schronienia w murach paryskiej siedziby templariuszy.

Ci doskonale wiedzieli, jak opłakany jest stan finansów króla, bo ów powierzał im pieniądze. Monarcha zaś z zazdrością patrzył na skarbiec zakonu, który wypełniały zarówno lokaty prywatne, jak i fundusze zbierane na krucjatę. Zażądał pomocy pieniężnej. Dostał ją bez problemów. Chyba nawet za łatwo. Mógł sobie pomyśleć, że templariusze śpią na pieniądzach i łatwo dają się zastraszyć. Właśnie wtedy mógł przyjść mu do głowy pomysł na zbrodnię doskonałą: wystarczyło zniszczyć zakon, by położyć łapę na jego niezmierzonych bogactwach.

Filip zaczął podważać dobre imię zakonu. Rozsiewał plotki o herezjach, czarnej magii i sodomii kwitnących wśród rycerzy w habitach. Interweniował w tej sprawie u papieża. Miał blisko, bo ów rezydował w Awinionie na południu Francji. Opuścił Rzym po wojnie domowej i stał się de facto marionetką francuskiego monarchy.