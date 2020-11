Lekcja kaligrafii

Norwescy naukowcy dowiedli, że pisanie odręczne pozwala przyswajać informacje łatwiej niż pisanie na klawiaturze, i to w każdym wieku. Podczas 45-minutowego testu zbierano 500 punktów danych na sekundę. Pisanie odręczne bezsprzecznie wygrało – uczeni uważają więc, że w procesie edukacji należy kłaść większy nacisk na pisanie odręczne i rysunek.

Chociaż tablety świetnie nadają się do przeglądania bieżących wiadomości, od dawna trwa debata nad wadami i zaletami druku i publikacji cyfrowych. Z kontaktu z książką drukowaną czytelnik ma fizyczną przyjemność dotyku; poza tym, w książkach łatwiej robić notatki, poruszać się po nich; wreszcie – dają poczucie spełnienia, przeczytane kartki odmierzają postępy w lekturze, w odróżnieniu od e-booków, gdzie można scrollować bez końca. Mózg mapuje lepiej, gdy otrzymuje konkretne, wizualne bodźce.

Według najnowszych badań Developmental Neuroscience Laboratory i Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego tak samo jest z pisaniem. Pisanie odręczne pomaga dzieciom i dorosłym zapamiętywać lepiej. Pisanie na klawiaturze to droga na skróty.

Zespół pod kierunkiem profesor Audrey van der Meer podłączył 250 czujników do głowy każdego badanego, co umożliwiło zbieranie 500 punktów danych na sekundę. Po zainstalowaniu aparatury 20 dwunastolatków i 12 dorosłych miało pisać odręcznie, na klawiaturze lub rysować. Niekwestionowany zwycięzca: papier, a nie urządzenia.

Badaczka mówi, że pisanie odręczne zapewnia mózgowi punkty zaczepienia dla informacji; przypomina to nieco zaznaczanie stron w czytanej książce. Dodajmy jeszcze wagę pisania dla motoryki małej: uderzenie w klawisz jest powtarzalne i odtwórcze, za to pisząc odręcznie, cały czas ćwiczymy zdolności motoryczne. Van der Meer uważa to za kluczowe dla kształtowania się pamięci, zwłaszcza u najmłodszych.