„Czas jest elastyczny”

Czyta się 5 minut

U nas masz trzy bezpłatne artykuły do przeczytania w tym miesiącu. To pierwszy z nich. Może jednak już teraz warto zastanowić się nad naszą niedrogą prenumeratą cyfrową , by mieć pewność, że żaden limit Cię nie zaskoczy?

Fizyka bez czasu

Ten zasadniczy aspekt czasu został opisany przez drugą zasadę termodynamiki. Powiada ona, że ciepło nie może przejść z ciała zimnego do ciepłego. Na przykład kostka lodu stopi się, jeśli wrzucić ją do filiżanki z ciepłą herbatą. Nigdy nie zdarzy się rzecz odwrotna. Rovelli sugeruje, że za sprawą podobnego mechanizmu potrafimy postrzegać wyłącznie przeszłość, a nie przyszłość.

„Za każdym razem, kiedy przyszłość da się jednoznacznie odróżnić od przeszłości, w grę wchodzi ciepło lub coś w tym rodzaju – pisze fizyk na łamach »Financial Timesa«. – Termodynamika pozwala nam cofnąć się w czasie do stanu »niskiej entropii w przeszłości«. To bardzo tajemniczy stan, wywołujący liczne spory”.

„Wzrost entropii wyznacza kierunek strzałki czasu i umożliwia istnienie śladów przeszłości. Z kolei ślady te umożliwiają istnienie wspomnień, którym zawdzięczamy poczucie własnego »ja«. Podejrzewam, że »upływ czasu« należałoby badać, analizując strukturę ludzkich mózgów. Fizyka nie ma tu wiele do powiedzenia. Ewolucja ukształtowała nasze mózgi jako maszyny wykorzystujące wspomnienia do przewidywania przeszłości. Stąd właśnie bierze się upływ czasu. Prawdopodobnie powinna zająć się nim neurologia, a nie fizyka. Ta druga nie wyjaśni raczej, dlaczego czujemy, że czas płynie”.

Dziwna subiektywność

Czas biegnie inaczej na szczycie góry, a inaczej na plaży. Nie potrzebujesz jednak wspinaczki, by doświadczyć dziwnych zaburzeń percepcji czasu. Weźmy prosty przykład: w momentach silnego lęku twój mózg uwalnia duże ilości adrenaliny, przez co zegar wewnętrzny przyspiesza. Wszystko dookoła wydaje się wówczas poruszać w zwolnionym tempie.

„Jeśli próbujesz ocenić upływ czasu w danej chwili, najważniejszym czynnikiem wpływającym na twoją percepcję będzie to, czy zwracasz na niego uwagę – mówi w rozmowie z »Gizmodo« Aaron Sackett, profesor marketingu na Uniwersytecie św. Tomasza. – Im bardziej koncentrujesz się na upływie czasu, tym wolniej mijają sekundy. Jeśli natomiast twoją uwagę odwróci coś interesującego albo pogrążysz się w marzeniach na jawie, czas bardzo przyspieszy. Mówi się niekiedy, że czas biegnie szybko, gdy człowiek dobrze się bawi, ale to nie do końca prawda. Czas biegnie szybko, gdy myślisz o czymś innym, np. kiedy wdasz się w jakąś zaciekłą kłótnię lub stresujesz się przed czekającym cię wystąpieniem. W żadnym z tych dwóch przypadków nie można mówić o dobrej zabawie. Mimo to czas przyspiesza”.

„Czas to bogate, złożone i wielowarstwowe pojęcie – mówi Rovelli w rozmowie z »Physics Today«. – Niektóre jego aspekty odnoszą się tylko do wybranych sfer lub do zjawisk o ściśle określonej skali. Nie znaczy to jednak, że mamy do czynienia z iluzją”.