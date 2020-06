Agenda katastrofisty – 3/2020

Czyta się 3 minuty

15 lipca 1799 r. w trakcie wyprawy Napoleona do Egiptu Francuzi odkrywają tzw. kamień z Rosetty. Czyli bazaltową płytę ze starożytnym tekstem zapisanym w trzech wersjach językowych: po grecku oraz po egipsku – pismem demotycznym i hieroglificznym. To pozwoli francuskiemu uczonemu Champollionowi odkodować hieroglify. Dobre i to, bo kamień przywłaszczą sobie Anglicy. Tylko Egipcjanie zostaną i bez płyty, i bez sławy odkrywców znaczenia hieroglifów.

27 lipca 1890 r. do gospody w Auvers-sur-Oise wpada ranny w brzuch Vincent van Gogh. Malarz twierdzi, że sam się postrzelił. Z pistoletu, którym rzekomo chciał postraszyć ptaki. A może jednak wyrwał broń wyrostkom, którzy mu dokuczali? Może w ogóle to nie on strzelał? Van Gogh umrze dwa dni później, pozostawiając (jak to artysta) mnóstwo niedopowiedzeń.