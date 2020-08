Srokę zna chyba każdy. To jeden z naszych najszykowniejszych ptaków. Nie, to nie żart! Jeśli ktoś tego jeszcze nie zauważył, to znaczy, że nie patrzył dość uważnie. Gdy sroka skrzyżuje się ze słońcem, to tak jakby weszła w strefę czarów. Zawsze wtedy mam wrażenie, jakby za chwilę miała założyć cylinder, wysadzaną brylantami kolię i zatańczyć… Albo coś w tym stylu.

Wakacje w mieście…? W tym sezonie to może być częsty, a dla wielu jedyny wybór. Ale głowa do góry. Nie jesteśmy sami! W mieście, a właściwie nad miastem są już jerzyki. A dopóki są jerzyki, są i wakacje! Wakacyjny cykl o ptakach przedstawia Jacek Karczewski

Połączenie mieniącej się wszystkimi kolorami tęczy czerni i bieli, jest tak mocne jak sroczy charakter. Dawniej, przez te kontrasty wierzono, że to ptak dobrego i złego. Przesądni Anglosasi na widok sroki uchylali kapelusza i mówili jej: dzień dobry, pani sroko. Ot na wszelki wypadek, gdyby zło miało wziąć górę nad dobrem. Zawadiacką sylwetkę dopełnia długi, dynamiczny ogon. Jeśli to nie wystarcza, w ruch idą skrzydła, które ptaki mogą otworzyć na bieli lub na czerni. Szybko składane i rozkładane działają jak z daleka widoczne światła odblaskowe, a znaki te, jak niemal wszystko, co robią sroki, służą komunikacji. Efekty wizualne wzmacnia charakterystyczne, ochrypłe, ale donośne Czaka-Czaka-Cza!

Przed ostrzałem najlepiej uciekać w kierunku wroga

Srok nie da się nie zauważyć. Ale jeszcze 20–30 lat temu ich widok w naszych miastach był rzadkością. Ukrywały się na skraju lasów, w dolinach rzek, w śródpolnych zagajnikach, czasami na obrzeżach wsi – przeważnie z daleka od ludzi, co i tak nie chroniło ich przed niechęcią i prześladowaniami. Nie mając wiele do stracenia, podjęły niezwykłą, dobrze znaną wojskowym strategom decyzję: przed ostrzałem artyleryjskim najlepiej uciekać w kierunku wroga. I tak biało-czarne ptaki gromadnie opuściły leniwe sioła, aby zamieszkać w miastach i miasteczkach. Ludzie byli tutaj jakby mniej wrodzy, zajęci swoimi sprawami, nie zabijali i nie niszczyli gniazd. No i przede wszystkim wyrzucali i wciąż wyrzucają ogromne ilości jedzenia, które łatwo odnaleźć na ulicy, czy w śmietniku. Przecież w przyrodzie nic się nie marnuje, a sroki doskonale wypełniają tę misję. Dlatego tak chętnie osiedlają się przy drogach. Hałas tam i śmierdzi, ale za to codziennie są wypadki – ginie mnóstwo owadów i wiele drobnych zwierząt. Przedsiębiorcze sroki nauczyły się korzystać z cudzego nieszczęścia. To, czego nie zdążą zjeść na miejscu – schowają na potem.

Miejskie atrakcje

I to tempo miejskiego życia też jakby lepiej srokom pasuje. Nudy nie znoszą, czasu nie tracą. W mieście zawsze jest jakiś problem do rozwiązania, coś nowego do odkrycia, albo nauczenia – na przykład jak rozłupać orzechy włoskie przy pomocy samochodu… Gdy sroki już się najadły, spotkały z sąsiadami i wypełniły wszystkie dzienne rytuały, a godzina jeszcze młoda – to może się zabawią. Dajmy na to kilka srok usiądzie gdzieś na drzewie i zaczyna śpiewać. Tak, śpiewać! Może nie tak głośno i harmonijnie jak tradycyjne ptasie chóry, ale to stamtąd czerpią wzorce – i potrafią wyszczebiotać choćby najsłodsze nuty. Mogą się w ten sposób bawić całymi godzinami.

Warto też przyjrzeć się, co robią inni. Takie wrony na przykład… W końcu wrona sroce spod ogona nie wypadła. Może zaprowadzi nas do jakiegoś fajnego jedzonka...? A nawet jeśli nie, to zwyczajnie… podokuczajmy jej! Wrony czasami próbują okraść nasze gniazda – zjeść jaja albo pisklęta. Rzadko im się to udaje, bo my, sroki, w kaszę dmuchać sobie nie pozwolimy. Nawet jeśli w pobliżu nie ma naszego partnera lub partnerki (chociaż to bardzo mało prawdopodobne, bo praktycznie jesteśmy nierozłączni!), to zaczniemy tak krzyczeć, że za chwilę zlecą się wszyscy sąsiedzi. Razem popędzimy wronie kota! I każdemu, kto będzie na tyle nierozsądny, żeby z nami zadzierać.

A skoro już o kocie mowa… Wrona, szczególnie jedna, to żadne wyzwanie. Ale taki kot?! To jest dopiero coś! W sam raz dla ptaków, co lubią adrenalinę. A gdyby tak jeszcze pociągnąć kota za ogon… Oczywiście w momencie, gdy moja partnerka lub kumple grają mu na nosie… Co za emocje! A do tego wzrośnie mi status i uznanie wśród sąsiadów (i sąsiadek!). Żaden kot nam nie da rady, szczególnie gdy jest nas więcej, bo koty

w przeciwieństwie do nas nie mają pojęcia o grze zespołowej. Kota, wronę tudzież innych prześladowców warto podręczyć choćby profilaktycznie. Jak się nauczą, to w przyszłości wystarczy krzyknąć, żeby zostawili nas w spokoju. Ot, taki przydatny odruch Pawłowa, który warto wzmacniać!