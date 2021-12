Najbardziej śmiercionośne stworzenie na Ziemi – Bakteriofag

Ludzie są dumni z wielu rzeczy – od akceleratorów cząsteczek, przez poezję, po Pokemony. Wszystko to jest możliwe dzięki czemuś, co ludzie bardzo cenią, czyli inteligencji.

Czym jest życie? Czy śmierć istnieje?

Jaka jest różnica między tobą a skałą? To pytanie wydaje się łatwe a nawet głupie, ale nawet najmądrzejsi ludzie na Ziemi nie wiedzą, gdzie postawić granicę między żyjącymi a martwymi rzeczami. Rodzi to niewyobrażalne komplikacje. Czym, tak właściwie, jest życie? Czy śmierć naprawdę istnieje? Spróbujmy razem rzucić na to okiem.