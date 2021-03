Ludzie lubią odkrywać. O dziwo, dotyczy to nawet strasznych miejsc, takich jak Mars. Zobaczmy, jak można by wybudować marsjańską bazę i jak szalone by to było.

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego filmu Kurzgesagt.

Szanowni Państwo, by zobaczyć ten film z polskimi napisami, muszą Państwo wybrać w ustawieniach odtwarzacza Youtube w prawym dolnym rogu odpowiednią opcję lub mieć ustawiony język przeglądarki na polski.