Złość piękności szkodzi

Projekt Perłowskiej to również ciekawe studium emocji, a właściwie rzecz o ich bezmyślnym hamowaniu oraz dość nieudolnym stygmatyzowaniu. Gniew, złość, wściekłość powszechnie postrzega się jako niezmiennie szkodliwe i niezdrowe, wręcz toksyczne. Najwyższy czas poddać je refleksji. Co daje mi złość? Czy to, co czuję, to naprawdę wściekłość? Czy gniew na pewno jest dla mnie niezdrowy? Jakie przekonania sprawiają, że w danej sytuacji się złoszczę? Prace nawiązujące do resting bitch face, czyli ręcznie wyszyte na zdjęciach wyniki analizy wykonanej za pomocą oprogramowania do mapowania i identyfikacji ekspresji twarzy, ośmieszają codzienne praktyki hamowania i ukrywania negatywnych emocji.