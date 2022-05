Yaya w dialekcie szanghajskim znaczy „dziadek”. Artystka, urodzona i wychowana w Szanghaju, na co dzień tak mówi o swym dziadku, który jest też bohaterem tego cyklu fotograficznego. Dramatyczny wypadek, który zdarzył się przed ponad pięćdziesięciu laty i którego ślady widoczne są do dziś, nie odebrał temu człowiekowi ani pozytywnego spojrzenia na świat, ani chęci życia, doświadczania nowych wrażeń i tworzenia.

Na cykl Yaya składają się zarówno portrety dziadka artystki, zbliżenia (ręce), ślady jego obecności (cień), jak i obiekty należące do jego historii (zdjęcie z młodości, obraz). Każda fotografia jest osobnym dziełem, ale wszystkie razem układają się w pewną intrygującą, choć nie do końca opowiedzianą historię. Hailun z czułością, ciepłem i bez epatowania grozą pokazuje z bliska ciężko okaleczone poparzeniami dłonie, by skonfrontować je z namalowaną przez bohatera rybą czy ze spokojnym jasnym spojrzeniem z portretu. Świadectwo dziadka powtórzone wielokrotnie podczas pracy nad tym cyklem, by „nigdy się nie poddawać”, zyskuje tu mocną wizualną formę – stworzoną przez fotografującą go wnuczkę. Decyzja artystki, by na pierwszą prezentację i artystyczny debiut wybrać właśnie ten najbardziej osobisty cykl, jest kontynuacją tego świadectwa.