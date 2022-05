Z okazji 20. edycji Miesiąca Fotografii i udziału w Sekcji ShowOFF artystka stworzyła projekt, do którego wybrała zdjęcia z cyklu Les formes qu’illes habitent en temps de crise (2021). Jednak w odpowiedzi na obecną sytuację geopolityczną w Europie Środkowej zamiast tradycyjnej wystawy postanowiła przeprowadzić działanie performatywne – fotografia nie będzie tu rezultatem działania, lecz środkiem do zaprezentowania bardziej inkluzywnego i otwartego projektu. Chloé Milos Azzopardi pragnie zainicjować rozmowy z mieszkańcami miasta i widzami, ich finałem będzie wymiana fotografii artystki, utrwalonych w formacie autorskich plakatów, na osobiste doświadczenia lub przedmioty należące do osób, które zdecydują się na udział w wydarzeniu.

Projekt Wymiana #2 powstał w nawiązaniu do wcześniejszych działań Azzopardi i akcji przeprowadzonej przez artystkę na niewielkim targu w Szanghaju, gdzie swoje fotografie wymieniała na różne rzeczy należące do przypadkowych przechodniów i użytkowników tej przestrzeni. Na potrzeby nowej, bardziej złożonej wersji wydarzenia, które odbędzie się na ulicach Krakowa i w przestrzeni Galerii Piana, artystka zaprojektowała urządzenie będące czymś pomiędzy outdoorową wystawą i prostym nośnikiem, które umożliwia poruszanie się w różnych częściach miasta i wchodzenie w interakcje z bardzo szerokim gronem odbiorców. Wystawa, będąca efektem wymian i kilkudniowej akcji performatywnej zorganizowanej w przestrzeni miejskiej Krakowa, zostanie zaprezentowana w Galerii Piana na trwającej miesiąc wystawie.

Iñaki Domingo



Chloé Milos Azzopardi (ur. 1994 w Paryżu) – francuska artystka, która mieszka i pracuje na przedmieściach Paryża. Tworzy długoterminowe projekty łączące instalację, performans i fotografię. Jej poszukiwania artystyczne koncentrują się na przedstawianiu zdrowia psychicznego, relacji międzygatunkowych i konstrukcji imaginariów postantropocentrycznych. Prace artystki publikowano w licznych magazynach i prezentowano w Europie oraz w Chinach.



Fotografie Chloé Milos Azzopardi można będzie obejrzeć w ramach wystawy Sekcji ShowOFF, podczas 20. edycji Miesiąca Fotografii, który rozpocznie się 26 maja w Krakowie. Wystawę artystki w ramach Sekcji ShowOFF kuratoruje Katarzyna Kozyra. Więcej informacji na stronie: photomonth.com