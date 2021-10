W serii Wszystkie imperia upadną odwołuję się do tego, jak postrzegamy swoje bycie w świecie. Do poczucia ciągłości, do przekonania, że świat jest niezmienny, że rozumiemy, czym jest historia, ale wierzymy też, że mamy przed sobą jakąś przyszłość. Moja perspektywa jest bardzo osobista – moje doświadczenia, moje ego, relacje, pamięć i to, co tworzę, budują mój horyzont zdarzeń, moje imperium. Choć jeszcze tego nie rozumiem i nie akceptuję, wiem, że kiedyś zniknie. Używam aparatu po to, by zobaczyć przyszłość i zapisać czas, w którym umarłem. Niestety, ty też już nie żyjesz. Wznosimy się poza indywidualne istnienie wprost do ogólności gatunku. Nie ma już też człowieka. Jest jeszcze życie biologiczne, które też kiedyś się skończy – spłonie wraz z wybuchem Słońca.