Przez ostatnie dziesięciolecia ludzkość intensywnie inwestowała w paliwa kopalne i dzisiejszy świat jest niestety nadal bardzo od nich zależny. To, co się wokół nas dzieje, wskazuje jednak na to, że chyba zbliżamy się do końca pewnej epoki. Projekt „Wahala” zaprowadził mnie do Indii, Nigerii, Polski i Niemiec. Pracowałem na polach naftowych delty Nigru, w zagłębiu węglowym w indyjskim stanie Jharkhand, a także wokół dużych kopalni odkrywkowych wokół Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech i na Śląsku w Polsce. Interesowali mnie przede wszystkim ludzie i ich otoczenie, na które istotnie wpływa przemysł naftowy, gazowy i węglowy. Ale koncentrowałem się nie tylko na tym, że duże krajowe i międzynarodowe firmy eksploatują zasoby naturalne, pozostawiając okolicznym mieszkańcom problemy ekologiczne. Zwracałem również uwagę na to, że większość tych ludzi próbuje „włamać się” do łańcucha dostaw i zarabiać na życie, sprzedając paliwa kopalne, które sami wydobywają ze studni i kopalni.