Po latach obserwacji astronomicznych ludzkość po raz pierwszy znajduje inną planetę, na której istnieje życie ludzkie. Mieszkają tu 4 miliony osób, a jedynie 2% jej gruntów stanowią ziemie uprawne. Rodzimi mieszkańcy TiàWùK to tylko 1 milion ludzi, a pozostałą część populacji stanowią przybysze z innych planet, którzy tu pracują. Z tego, co nam wiadomo, Tiàwùk została niedawno skolonizowana. Po wielu latach odkryto tu sekretne źródło energii. W krótkim czasie stało się ono jednym z bogactw istotnych dla całego wszechświata. Ta część populacji, która niedawno odkryła dobrobyt gospodarczy, dziś zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, objawiającymi się materialistyczną i dystopijną wizją świata. Według teorii najwybitniejszych ziemskich psychologów, współtworzony przez nas świat zewnętrzny, odzwierciedla świat wewnętrzny każdego z nas. Źródeł cierpienia należy z kolei dopatrywać się w braku wewnętrznej świadomości i więzi. TiàWùK pokazuje nam, jak kapitalizm i materializm mogą wypaczać sposób, w jaki postrzegamy życie i otaczającą nas rzeczywistość. Odkrycie i poznanie tej planety uświadamiają nam uniwersalność problemu, który – wbrew temu, co sądziliśmy dotychczas – nie dotyka tylko nas. Nie jesteśmy sami.

Gabriele Cecconi jest włoskim fotografem dokumentalnym zainteresowanym kwestiami kulturowymi, politycznymi i środowiskowymi. Fotografią zajął się po ukończeniu studiów prawniczych, a w 2015 roku został wybrany przez Camera Torino i Leica na kurs mistrzowski z fotografem Magnum Alexem Webbem. Od tego czasu wykonał kilka reportaży do 2018 roku, kiedy to rozpoczął pracę nad długoterminowymi projektami. Jego projekt dotyczący wpływu migracji Rohingya na środowisko w południowym Bangladeszu otrzymał wiele międzynarodowych nagród, w tym między innymi Yves Rocher Photography Award na Visa pour l'Image, POY, Andrei Stenin Grand Prix, PX3 Photographer of the Year i LUMIX Sustainability Award. Jego prace były wystawiane na całym świecie w muzeach, festiwalach i galeriach, w tym w Państwowym Muzeum Ermitażu, siedzibie ONZ, Photo Vogue Festival, Festival della Fotografia Etica. Jego prace były publikowane we włoskich i międzynarodowych gazetach i magazynach, w tym „National Geographic”, „The Guardian”, „GUP”, „Internazionale”, „L'Espresso”, „Newsweek” i "Courrier International". Jednocześnie prowadzi badania nad związkami między kulturą, władzą i reprezentacją oraz nad duchowymi i pedagogicznymi aspektami sztuk wizualnych.