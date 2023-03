Ruch Polski wokół Słońca

Zamieszczone w publikacji starsze prace odgrywają niekiedy rolę podobną do migawek poprzedzających nowy odcinek serialu, którym zawsze towarzyszy fraza „w poprzednich odcinkach…”. Zdjęciom towarzyszy autorski komentarz Andrzeja Tobisa, a także esej Doroty Masłowskiej „Polski Dixit". Publikacja została wydana w związku z wystawą artysty w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

W potocznej i mainstreamowej opowieści o Polsce to „bareizmy” albo „duch Barei” – kojarzą się z peerelowskimi komediami punktującymi absurdy systemu komunistycznego. Ale absurd to tylko pozór, pod który Andrzej Tobis wnika i szuka dalej, głębiej. Fotografia zdaje się służyć mu do medytacji nad tymi wielomównymi, samokomponującymi się kompozycjami. Niczyje i nieważne, często o ujemnej wartości, pozostawione same sobie, te elementy krajobrazu stają się prędzej czy później przezroczyste. Przechodnie przestają je zauważać, ale wydaje mi się, że to szerszy, socjologiczny proces: dla nas wszystkich te różne wizualne dziwadła, zgliszcza i nowotwory stają się powietrzem. Diabeł nakrywa je ogonem.

Dorota Masłowska



Andrzej Tobis (ur. 1970) – zajmuje się głównie fotografią i malarstwem. Prowadzi jedną z pracowni malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.



Dorota Masłowska (ur. 1983) – pisarka, autorka głośnej „Wojny polsko-ruskiej pod flagą białoczerwoną”, za którą otrzymała Paszport Polityki oraz nagrodzonego Nagrodą Nike „Pawia Królowej”. Autorka wystawianych na całym świecie dramatów „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” i "Między nami dobrze jest". W 2014 jako „Mister D” wydała płytę „Społeczeństwo jest niemiłe”. W 2018 ukazała się jej powieść „Inni ludzie”, w marcu 2022 wszedł do kin film w reżyserii Aleksandry Terpińskiej pod tym samym tytułem. Laureatka Samuel-Bogumił Linde Preis 2020. Pisała felietony dla Dwutygodnika i „Tygodnika Powszechnego”, te ostatnie wyjdą wiosną w postaci książkowej



Galeria Jednostka oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszają na warszawską premierę książki „Ruch Polski wokół Słońca”. Z autorem zdjęć oraz autorką eseju otwierającego wydawnictwo, rozmawiać będzie Bogna Świątkowska z Bęc Zmiany. Spotkanie będzie również okazją do zapoznania się ze specjalną, kolekcjonerską edycją książki.



11.03.2023, godz. 11.00

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Muzeum na Pańskiej)

Pańska 3, 00-124 Warszawa

Goście: Dorota Masłowska, Andrzej Tobis

Prowadzenie: Bogna Świątkowska