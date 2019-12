Przedmioty mają swój system znaków i wypracowaną składnię, nuda też. Bezmyślne znaki nałożone na to, co konkretne i rozpoznawalne, rozbudowują zależności. Relacja między tymi elementami jest równie tajemnicza jak między spotkaniem w jednym miejscu tego, co widzialne, z tym, co dopiero dostanie swoją widzialność. Bezcelowe skrobanie długopisem po kartce papieru może nie być niczym więcej niż tylko błądzeniem po rozumowym pustkowiu. Jednak z każdą kreską, zawijasem, ornamentem narasta pewność żarliwości i oddania sprawie. Może się też zdarzyć, że zaangażowanie oscyluje gdzieś między ciemiężeniem a pojednaniem, dając początek powierzchniowym sensom. Od ponad roku Bownik rysuje długopisem po opłatkach. Reprodukuje przy użyciu aparatu fotograficznego jak muzealny archiwista i przeskalowuje, odsłaniając wzajemną wizualną składnię.