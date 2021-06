Prace Bartosza Wajera z cyklu Od oka do kości to zdjęcia z portali erotycznych przefotografowane bez użycia obiektywu – za pomocą nagiej matrycy aparatu cyfrowego oraz luźnych soczewek, z zastosowaniem ręcznych manipulacji. Wykorzystanie sprzętu na przekór zasadom poprawnego fotografowania zdaje się poznawczo efektywne. Pozbawiając treści erotyczne konwencji obrazu podniecającego, odkrywa się ich komiczną, a zarazem upiorną naturę.

Gramatyką tych fotografii jest ruch. Przedmiot pożądania istniejący w przestrzeni zewnętrznej odpowiada wewnętrznej potrzebie. Oko i dłoń drżą na myśl o obrazie, który penetruje ciało obserwatora, przemieszcza się ze świata zewnętrznego do najbardziej wewnętrznej i gęstej materii – od oka do kości – do miejsca źródłowego dla bólu i rozkoszy. Zdjęcia ciał są cieleśnie doświadczane. Jak słodka, niegroźna trucizna powodują dreszcze, wypieki, nadmierną potliwość.