Obiekty tekstylne

Paulina Włostowska – artystka wizualna, absolwentka wydziału malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Istotnym źródłem inspiracji dla artystki jest przenikanie się zagadnień sztuki z działaniami użytkowymi, przemysłowymi i rzemieślniczymi oraz analiza tych relacji. To podejście również dotyczy codziennej praktyki artystki, która rozwija się dwutorowo- w polu sztuki i w realizacjach użytkowych, jak murale reklamowe czy liternictwo. Przywiązanie do rzemiosła ma wpływ na metodologię pracy artystki, która również często sięga i korzysta ze znalezionych obiektów, a materiały wykorzystuje ponownie.

W czerwcu 2020 roku miała miejsce jej indywidualna wystawa Papieroplastyka z Polana Institute na warszawskim Muranowie, w ramach której artystka zreinterpretowała przestrzeń sklepowo- usługową, wpisując ją w kontekst powstałego na początku lat 60. pasażu Pawilonów Rzemieślniczych. We wnętrzu „sklepu” Pauliny Włostowskiej łączyły się formy i przedmioty o niedookreślonym statusie -artystyczne i użytkowe. Za świadomą stylizacją kryje się pasja artystki do rzemiosła, sentyment do zapomnianych lub niedocenionych technik plastycznych, zainteresowanie materiałem oraz wiara w manualną biegłość w analogowym projektowaniu i realizacji.