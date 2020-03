Cykl Night Remains to próba zapuszczenia się w oniryczną sferę, gdzie zacierają się granice między rzeczywistością a fikcją. Na zdjęciach widzimy nieliczne, starannie uporządkowane elementy. Wydają się one sugerować metamorfozę. Fotografia Fontanna to woda w zatrzymanej chwili, kryjąca w sobie potencjał przemiany. Prace powstałe w ramach cyklu Night Remains sprawiają, że odległe staje się bliskie, to, co swojskie, zaczyna zaś wydawać się osobliwe. Do uzyskania odpowiedniej ekspresji kluczowy jest etap postprodukcji, w którym artystka kieruje się przede wszystkim intuicją. Wyjątkowa zdolność uchwycenia na zdjęciach wieloznacznego świata wewnętrznego pozwala Lovisie Ringborg zwracać naszą uwagę na potęgę podświadomości i pozostawiać widzów z uczuciem zarówno niepewności, jak i zachwytu.



tekst: Cecilia Hillström Gallery