W swojej pracy twórczej zawsze staram się poruszać tematykę związaną z kulturą współczesną i światem, wktórym przyszło nam żyć, ukazuję to, co dzieje się w społeczeństwie. Jestem pewna, że wszyscy czujemy, że stoimy u wrót nowej ery, nawet jeśli brakuje nam słów, by to opisać. Każdy dzień przynosi zmiany w zakresietego, jak konsumujemy, szukamy informacji, głosujemy i pracujemy.

Seria „There is Nothing New Under the Sun” („Nic nowego pod słońcem”) to próba uchwycenia ducha czasów. Nie daje gotowych odpowiedzi, ale opowiada historię, która wskazuje naszym umysłom i wyobraźni pewien konkretny kierunek.





Kata Geibl urodziła się w 1989 r. w Budapeszcie, mieszka i pracuje w Hadze. W swoich fotografiach skupia się na tematyce globalizacji, kapitalizmu, pamięci zbiorowej oraz wielowymiarowego, niejednoznacznego charakteru fotografii jako środka przekazu. Seria jej autorstwa zatytułowana „Sisyphus” („Syzyf”) spotkała się z uznaniem na całym świecie – m.in. wystawiana była w ramach UNSEEN Amsterdam, a także na pierwszej indywidualnej wystawie artystki w Budapeszcie. Kata Geibl otrzymała za nią nagrodę dla najlepiej rokującego młodego artysty Paris Photo Carte Blanche Award, a także została nominowana do nagrody Palm* Photo Prize. W 2019 r. została stypendystką József Pécsi Photography Scholarship, a organizacja CapaCenter Budapest wskazała ją jako kandydatkę do udziału w programie promocji utalentowanych fotografów Futures.





Fotografie Katy Geibl można będzie obejrzeć podczas nadchodzącej 19. edycji Fotofestiwalu. Więcej informacji o finalistach Open Call i programie wydarzenia: www.fotofestiwal.com