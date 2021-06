Moc co noc

Miejsca, w których można odnaleźć ślady dawnych cywilizacji, pobudzają wyobraźnię. Uroczyska z resztkami tajemniczych struktur o niewiadomym przeznaczeniu przyciągają zarówno zwykłych turystów, jak i adeptów ezoteryki. Kurhany, kręgi oraz ruiny pierwszych świątyń stają się ­celem pielgrzymek. Kilka takich miejsc mocy było niedawno obiektem „Przekrojowych” peregrynacji. Do udziału w nich zaprosiliśmy fotografa Szymona Rogińskiego. Wizualne pamiątki z tych podróży przedstawiamy teraz, a o wszystkim, co się nam przydarzyło po drodze, będziemy pisać przez całe wakacje na stronie przekroj.pl.

Bioenergoterapeuci powiedzieliby, że miejsca mocy to tereny o bardzo dużym nagromadzeniu ładunków dodatnich, korzystnie wpływających na nasze organizmy. Większość znanych w Polsce miejsc mocy to dawne ośrodki kultu ludów pogańskich – m.in. Słowian i Gotów, którzy oddawali cześć żywiołom, roślinom i zwierzętom. Szczególnymi miejscami były Święte Gaje – wydzielone leśne obszary, na których odprawiano obrzędy. We wczesnym średniowieczu takich miejsc musiało być mnóstwo. Kultura słowiańska, niszczona w procesie chrystianizacji, budzi obecnie coraz większe zainteresowanie. Od czasów romantyzmu nie poświęcano jej tyle uwagi, co dzisiaj.

U nas masz trzy bezpłatne artykuły do przeczytania w tym miesiącu. To pierwszy z nich. Może jednak już teraz warto zastanowić się nad naszą niedrogą prenumeratą cyfrową , by mieć pewność, że żaden limit Cię nie zaskoczy?

Ewa Pawlik



Szymon Rogiński, (ur. 1975) w swojej twórczości fotograficznej zajmuje się przede wszystkim dokumentem topograficznym, ale nie boi się przekraczać granicy oddzielającej tę fotograficzną konwencję od świata fikcji i wyobraźni. Ten charakterystyczny sznyt twórczości można odnaleźć w topograficznym projekcie Rogińskiego jakim jest Poland Synthesis (2003-6). W Polsce fotografia krajobrazowa utknęła wiele lat temu w martwej sztampie albumów pamiątkowych i kalendarzy turystycznych. Wpisujące się w trend nowego dokumentu początku XXI wieku fotografie Rogińskiego przekraczają odważnie dawne wzorce ikonograficzne. Polska okresu transformacji ze zdjęć Rogińskiego to kraj mroczny, niepokojący, czasem groteskowy. Niektóre kadry przypominają klatki z filmów grozy, thrillerów, ale także nawiązują do halucynacyjnej estetyki gier komputerowych. Wizjonerskie widoki nocne pokazują Polskę od nowej niesamowitej strony.

W zdjęciach z serii UFO (2007) mrok rozjaśniany jest charakterystycznym, punktowym światłem, gwiaździste niebo i odludne tereny odwiedzane rzekomo przez obcych emanują fotograficzną energią i przykuwają uwagę niedowiarków. W UFO na pierwszy plan wychodzi zainteresowanie autora potencjałem niesamowitego – freudowską kategorią „unheimlich” – którą skrywa tak techniczny i obiektywny wynalazek jakim jest fotografia. Ukazanie tego, co niewidzialne, niewyobrażalne, co przekracza ramy percepcji i czego nie da się objąć rozumem a jedynie można w to wierzyć, lub z tej wiary się śmiać. Oglądając zdjęcia zbliżamy się do granicy dokumentu i fikcji, granicy tego, co przedstawialne.