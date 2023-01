Mixter (no name) to seria prac, która powstała bezpośrednio na matrycy zdemontowanej lustrzanki cyfrowej w procesach takich jak malowanie, rysowanie, czyszczenie i niszczenie. Obrazy zostały zrobione z pominięciem klasycznej obsługi i zaprojektowanych zasad posługiwania się aparatem fotograficznym. Prace angażują w sobie blisko spokrewnione dyscypliny (malarstwo i fotografię) w abstrakcyjne obrazy, których organiczne formy i kolory są obdarzone swoistą energią i własnym witalizmem. W duchu tej mieszanki dyscyplin prace rozwijają osobliwy rodzaj fotografii (eksperymentalnej, kombinowanej), zapoczątkowany we wcześniejszych seriach, takich jak Conan, Saturday Morning Selfie i From Eye To Bone. Tytuł Mixter pochodzi od neologicznej formy grzecznościowej języka angielskiego, jest używany wśród osób płciowo niebinarnych i osób, które nie chcą sugerować płci. Mx / Mixter może być interpretowany jako miksować lub multipleksować i jest neutralną pod względem płci alternatywą dla tytułów Pan i Pani. Łącząc nazwę serii obrazów z terminem wykraczającym poza standardowe rozumienie płci chciałbym podkreślić niejednorodny i różnokierunkowy charakter tożsamości ludzkiej (także w odniesieniu do roślin, zwierząt, rzeczy lub cech).

Bartosz Wajer



Bartosz Wajer (ur. 1985) – działa na styku wielu dziedzin artystycznych (rysunek, malarstwo, fotografia, media cyfrowe), w osobliwy sposób łączy tradycyjne narzędzia z nowoczesnym, intermedialnym sposobem myślenia.



