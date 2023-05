Agnieszka Sejud jest artystką wizualną mieszkającą i pracującą między Polską a Niemcami. Absolwentka fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie w Czechach, magister prawa, obecnie na studiach magisterskich na HFBK w Hamburgu. W swojej praktyce wykorzystuje głównie fotografię, kolaż cyfrowy i analogowy, tworzy książki i ziny, prace wideo i instalacje. Sejud wykorzystuje różnorodne media do badania elementów swojej tożsamości, idei indywidualnej wolności i systemów opresji, które ograniczają naszą niezależność. Często używa deformacji i dekonstrukcji obrazu, aby osiągnąć swoje cele miesza fikcję z rzeczywistością. Jej prace mają często charakter performatywny i polityczny. Jest laureatką i finalistką wielu konkursów, m.in. Paris Photo-Aperture Foundation Photobook Award, Kassel Dummy Award, Photographic Publication of the Year, New East Photo Prize. Jej prace były wystawiane na całym świecie.