Dom stoi przy lesie tak zielonym i dziewiczym, że nie sposób nie znaleźć w nim magicznych stworzeń. Powracając do niego, wracam do przygód i nierozwiązanych nigdy zagadek. Wciąż szukam odpowiedzi. Przewodniczką po tym świecie jest moja babcia. Ona prowadziła mnie do lasu, nazywała po imieniu grzyby, kamienie i korzenie. Niektórym nadawała cechy antropomorficzne i zabierała ze sobą do domu. Przez lata jego wnętrze wypełniło się kolekcjonowanymi przez nią przedmiotami. Nigdy niczego nie wyrzucała. Jeśli już coś przyniosła, to zostawało z nią na zawsze. Dom razem z nią się starzeje, wszystko w nim podlega naturalnym cyklom.