Bazą pracy „Garden”, są fotografie Mateusza Sarełło ilustrujące poprzednią, chorobliwą relację z kobietą. Niszczejące i usychające kwiaty to niewręczone bukiety, a także wszystko to, czego nie można nazwać i wypowiedzieć. Czarnobiałe martwe natury to ślady minionego związku, ślady, które choć blakną, kruszeją, nigdy nie przestaną istnieć, kłuć swoją obecnością.

Mateusz Sarełło – fotograf, autor i edytor książek fotograficznych. Rezydent Cite des Arts w Paryżu w ramach City of Paris Grant. Jego książka „Swell” znalazła się w finale Pictures of the Year International oraz zdobyła wyróżnienie w konkursie Best Photography Book from Central and Eastern Europe. Nagradzany i wyróżniany w wielu konkursach, m.in. Prix Photo La Quatrieme Image, Center Santa Fe Awards, Lucie Foundation Scholarship, Celeste Prize, FotoVisura Grant, Photolucida Critical Mass. Wcześniej związany z Instytutem Kultury Wizualnej w Warszawie. Kurator sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie. Juror konkursów, m.in. Grand Press Photo.



Fotografie Marty Zgierskiej i Mateusza Sarełło będzie można obejrzeć podczas 18. edycji Miesiąca Fotografii. Prace udostępnione zostaną na stronie Miesiąca Fotografii w Krakowie oraz w kanałach społecznościowych w ramach wystawy „Z nikim się nie dzielę”. Więcej informacji na stronie: photomonth.com