Jesteśmy kreatywną parą. W naszej symbiotycznej codzienności sztuka miesza się z życiem. Działamy w erze cyfrowych zależności. Współczesne technologie w coraz większym stopniu wpływają na nasze życie i pracę, a dynamika ich rozwoju sprawia, że są coraz bardziej zintegrowane z rzeczywistością. Nasze położenie wydaje się zdominowane przez wirtualne obrazy i treści – cyfrowa immersja jest nieodłącznym elementem każdego dnia, który wspólnie spędzamy. Zafascynowani tymi zjawiskami, w projekcie Bodyfulness staramy się uchwycić współistnienie życia fizycznego i internetowego, opowiedzieć o intymnym doświadczeniu ciała online i offline, pokazać w jaki sposób dzisiejsza kultura modyfikuje nasze intymne relacje.

W czerwcu 2022 nakładem wytwórni Audiobulb z Wielkiej Brytanii ukazał się album muzyczny pt. Bodyfulness. Zawarte w nim utwory są oparte na nagraniach naszych codziennych rytuałów, wieczornych rozmów, spotkań, zbliżeń, także wirtualnych – pełnych cyfrowych rozmyć, zniekształceń i niedoskonałości. Wykorzystując w nagraniach instrumentarium wykraczające poza klasyczne elektroniczne brzmienie przedstawiamy własną wersję dźwiękowej cielesności.

Ewa Doroszenko i Jacek Doroszenko

Ewa Doroszenko (ur. 1983) – artystka intermedialna, doktor sztuk plastycznych, mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019, laureatka wielu międzynarodowych konkursów, m.in. Preview – Fait Gallery Brno 2016, Debuts 2018 – doc! photo magazine, Debut 2018 – Lithuanian Photographers Association oraz finalistka m.in. Noorderlicht International Photo Festival 2021, Kranj Foto Fest 2021, International Festival of Photography FIF BH – Brazil 2020, Athens Digital Arts Festival 2020, GENERATE! Festival for Electronic Arts w Tübingen 2019. Rezydentka m.in. Re_Act contemporary art laboratory w Portugalii, The Island Resignified Lefkada w Grecji, Klaipeda Culture Communication Center na Litwie, AAVC Hangar Barcelona w Hiszpanii. Swoje prace prezentowała m.in. w Muzeum Współczesnym Wrocław, Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Fait Gallery w Brnie, Galerii Propaganda w Warszawie, Exgirlfriend Gallery w Berlinie.

ewa-doroszenko.com

Jacek Doroszenko (ur. 1979) – artysta audiowizualny, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 oraz rezydent m.in. Kunstnarhuset Messen Ålvik w Norwegii, Atelierhaus Salzamt Linz w Austrii, Petrohradska Kolektiv Prague w Czechach, AAVC Hangar Barcelona w Hiszpanii. Uczestniczył m.in. w The Wrong New Digital Art Biennale w Rio de Janeiro, FILE Electronic Language International Festival w Sao Paulo, Transmission Arts Festival w Atenach, ISEA International Symposium on Electronic Art w Vancouver, Athens Digital Arts Festival w Atenach, Survival we Wrocławiu, R>>EJECT Radicals Festival w Rotterdamie, Open Source Art Festival w Sopocie, CoCArt Music Festival w Toruniu. Twórczość wizualna artysty odbija się echem w obszarze muzyki i sztuki dźwięku. Jego kompozycje muzyczne zostały wydane w formie albumów o międzynarodowym zasięgu, m.in. „Infinite Values”, Time Released Sound w USA; „Wide Grey”, Eilean Records we Francji, „Soundreaming” oraz „Bodyfulness”, Audiobulb Records w Wielkej Brytanii.

doroszenko.com