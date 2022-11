Blind Spot

Niezależnie od powodu, doświadczenie to jest zazwyczaj nagłe i brutalne – chwila przymusowego zawieszenia uświadamia nam pustkę i uwyraźnia poczucie zagrożenia. Poczucie dosłowne, ale jednocześnie niemożliwe do przekazania innym. W żargonie samochodowym nazywa się je „martwym punktem”, a to, co się w nim skrywa, choć niewidoczne, a właściwie niemożliwe do zobaczenia, jest jak najbardziej realne i zawsze obecne. To miejsce jest zawsze z nami (choć nie zawsze możemy do niego dotrzeć).