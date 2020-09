Można usłyszeć rechot Gombrowicza zza grobu... Dlaczego? A no dlatego, że od jego czasów niewiele się zmieniło... Choć walczył z ,,pupą „ i ,,gębą“, ze schematyzmem myślenia w stylu – Słowacki wielkim poętą był.... walczył z narzucaniem Formy, ktora rozpościera ramiona nad całokształtem szkolnictwa. Chaciał, by uczniowie myśleli, odczuwali i oceniali. Czy mu się to udało? Nie! Oprócz tego, że był czas, iż jego dzieła trafiły na margines (indeks) jako niepotrzebne i deprawujące młodzież... i nie chodzi tu już o przeładowanie materiału, o to, że uczeń musi być geniuszem i z fizyki i chemii, matematykiem, czy humanistą. Nie chodzi o ważące tonę tornistry.... Chodzi o to, że czesto wylewamy ,,przysłowiowe dziecko z kąpielą“ – bo to, co ważne ginie. Gubi się w odmęcie całej tej wiedzy. Co dziś powinno być zadaniem szkoły? Nie tylko edukacja, ale budzenie wrażliwości i przeżywanie lektur, ocenianie, nauka życia. Uczeń podlega strumieniowi świadomości szkolnej... Jeśli chcemy mieć pokolenie ludzi wolneych od zahamowań, homofobii, jeśli chcemy wychować społeczeństwo demokratyczne, tolerancyjne, otwarte na wielokulturowość – to trzeba się zatrzymać, pomyśleć – kto będzie się opiekował na starość rodzicami, jakie będą relacje z przyjaciółmi, rodziną....

wypowiedź nauczyciela z podkarpacia