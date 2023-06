Wulkany tworzą ziemię do życia. La Palma istnieje tylko dzięki erupcji wulkanu, która dawno temu ukształtowała tę wyspę, tworząc archipelag znany jako Wyspy Kanaryjskie. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o erupcji wulkanu na La Palmie, wydało mi się to tak niespotykane i odległe, że nie mogłam uwierzyć, że dzieje się na kontynencie, na którym mieszkam. Kiedy dowiedziałam się, co spotkało mieszkańców wyspy, zastanawiałam się, dlaczego żyją na ziemi, która jest jak bomba i może eksplodować w każdej chwili twojego życia. Podczas mojej podróży na La Palmę to co zobaczyłam z daleka wyglądało spektakularnie i było fenomenem natury. W rzeczywistości była to jednak wielka tragedia społeczna. Erupcja wulkanu Cumbre Vieja trwała 85 dni i była najdłuższą erupcją w historii la Palmy. Części wyspy została kompletnie zasypana lawą i popiołem. Natura wkroczyła w życie ludzi nagle i nieoczekiwanie. Nawet mieszkając na wulkanicznej wyspie, nikt nigdy nie może być przygotowany na klęskę żywiołową tej wielkości. Wulkan Cumbre Vieja na La Palmie był najbardziej niszczycielskim wulkanem ostatniego stulecia w całej Europie. Około 85 000 osób nazywa La Palmę swoim domem.