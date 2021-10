Totentanz – wierszyk barokowy

Czyta się 1 minutę

dostałem dziś w nocy

zaproszenie do tańca

hop! dziś dziś!



leżę cicho w ciemności

mięso odpada od kości

hop! dziś dziś!



dotykam czoła i ciemienia

głowa w czaszkę się przemienia

hop! dziś dziś!



owinięty w całun nocy

daremno wołam pomocy

hop! dziś dziś!



życie moje było kulawe

teraz śmierć prosi na zabawę

hop! dziś dziś!



boję się – jak przystało na poetę –

portkami trząsł i Wilkołaz Goethe

hop! dziś dziś!



umykam z łóżka na fotel wystraszony wielce

zielony ze strachu w żółtej kamizelce

hop! dziś dziś!



mija zima znów idzie ku wiośnie

a mnie w brzuchu burczy i fauna rośnie

hop! dziś dziś!



żywemu trudno ułożyć się w grobie

żeby zasnąć liczę kości na sobie

hop! dziś dziś!



wypijam trzy wódki szukam zapomnienia

ale wódka we wodę latejską się zmienia

hop! dziś dziś!



siedzę przy stole z własnym szkieletem

i patrzę na własną niezgłębioną Lete

hop! dziś dziś!



słyszą jak życie we mnie się przelewa

a śmierć czeka na mnie i ziewa

hop! dziś dziś!