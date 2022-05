Zmieścimy się wszyscy

Czyta się 7 minut

„Idea inicjatywy »Refugees Welcome« jest bardzo prosta: to platforma internetowa, która łączy uchodźców z lokalnymi mieszkańcami, którzy chcą wynająć im pokój. W ten sposób pomaga uchodźcom znaleźć dach nad głową, równocześnie otwierając drogę do integracji, wzajemnego poznawania się i przełamywania stereotypów” – czytamy na stronie Fundacji Ocalenie. Działania prowadzone w ramach „Refugees Welcome” wspomagane są przez inny program Ocalenia, Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Pod tym szyldem Fundacja wspomaga wchodzenie uchodźców na rynek pracy, zapewnia im także wsparcie psychologiczne i naukę języka polskiego.

Tę wystawę warto zobaczyć – i to tym bardziej właśnie teraz, gdy wojna w Ukrainie nie tylko przyciąga naszą uwagę i aresztuje większość emocji, ale również popycha do rewizji przekonań, które wydawały się ustalone raz na zawsze. O wystawie Jarosława Modzelewskiego w warszawskim CSW pisze Stach Szabłowski

O Mariuszu Wilczyńskim można powiedzieć, że jest artystą totalnym. Najpierw nakręcił obsypany nagrodami film „Zabij to i wyjedź z tego miasta”, potem przygotował nawiązującą do niego wystawę, z równym sukcesem. Ale czy to dziś – w obliczu wojny – ma jakieś znaczenie? A może ma i to wbrew pozorom większe niż wcześniej? Zastanawia się nad tym Stach Szabłowski

Pierwsza aukcja sztuki pod hasłem „Refugees Welcome” odbyła się sześć lat temu jako spontaniczna licytacja kilku prac w ogródku warszawskiej restauracji. Od tego czasu dzięki zaangażowaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Towarzystwa Przyjaciół MSN – działających w partnerstwie z domem aukcyjnym Desa Unicum – inicjatywa rozwinęła się w doroczny projekt, którego każda kolejna edycja realizowana jest z większym rozmachem.

Należy się oczywiście cieszyć rozwojem artystycznego wsparcia dla programu „Refugees Welcome”, choć jest to gorzka radość w tym sensie, że rosnący rozmach dorocznej aukcji jest proporcjonalny do wzrastającej skali zjawiska. Kilka lat temu, gdy organizowano pierwsze licytacje, w Polsce trwały dyskusje, czy ten problem w ogóle nas dotyczy. Władze przekonywały społeczeństwo, że to kłopot tzw. starej Europy, a może nawet jej szaleństwo. Kiedy Angela Merkel przyjęła do Niemiec milion uciekinierów i uciekinierek z Bliskiego Wschodu, w Polsce nie brakowało głosów, formułowanych zwłaszcza przez konserwatywnych polityków, że przywódczyni Republiki Federalnej postradała rozum, albo nawet gorzej: realizuje mroczny plan islamizacji kontynentu. Wydarzenia na Morzu Śródziemnym – przepełnione obozy uchodźców na greckich wyspach i włoskich wybrzeżach, tonące razem z migrantami przerdzewiałe łajby wodowane w północnej Afryce przez przemytników ludzi – oglądaliśmy z dystansu, jakby te dramaty rozgrywały się na drugim końcu świata, a nie w okolicach, które skądinąd tak chętnie odwiedzamy w wakacje.

Kryzys uchodźczy, który wybuchł na polsko-białoruskiej granicy latem 2021 r., przyniósł koniec epoki chowania głowy w piasek. Inwazja putinowskiej Rosji na Ukrainę zmieniła zaś wszystko. Wraz z przekroczeniem granicy przez ponad 3 mln osób uciekających przed wojną kwestia uchodźcza stała się sprawą całego społeczeństwa i jego zbiorowym doświadczeniem.

Trudno się dziwić, że również tegoroczna przedaukcyjna wystawa Refugees Welcome nie jest taka jak zwykle. W poprzednich latach miała charakter projektu specjalnego, który pojawiał się między głównymi punktami programu MSN. Teraz Refugees Welcome wyrasta na najważniejszą wystawę sezonu wiosennego – i to nie tylko dlatego, że obecna edycja jest najbardziej spektakularna spośród wszystkich, które odbyły się od 2016 r.

W centrum wystawy w MSN wyświetlany jest film Mykoły Ridnyiego. Praca nosi tytuł No! No! No!. Akcja toczy się w Charkowie, mieście, w którym Ridnyi – jeden z najgłośniejszych współczesnych artystów ukraińskich – urodził się i studiował. Bohaterami i bohaterkami No! No! No! są młodzi ludzie należący do szeroko pojętej branży kreatywnej: prześladowana przez prawicowych radykałów aktywistka LGBT; modelka, która wzięła udział w patriotycznej akcji; twórca gier komputerowych; para street artystów krążących nocami po ulicach miasta i zostawiających na jego murach wieloznaczne polityczne komunikaty.

Charków znajduje się dziś na pierwszej linii frontu walki z rosyjską inwazją, na miasto spadają putinowskie rakiety. Praca Ridnyiego powstała w roku 2017; w jego filmie życie i problemy młodych ludzi przypominają te, które są udziałem ich rówieśników w innych miastach wschodniej Europy. Jest tak samo, ale jednocześnie inaczej, bo w grę wchodzi wojna; w 2017 r. putinowski atak na Ukrainę trwał przecież już od trzech lat. Z Charkowa jest niedaleko do obwodu ługańskiego, w którym w czasie realizacji filmu trwały walki z rosyjskimi „zielonymi ludzikami” i wspieranymi przez nich prokremlowskimi separatystami. Jeszcze bliżej z miasta jest do Rosji – od rogatek metropolii do granicy z agresywnym sąsiadem można przejść na piechotę w jeden dzień. Przedstawiona przez Ridnyiego charkowska rzeczywistość od czasu realizacji No! No! No! rozszerza się i zbliża do naszej świadomości. Stan napięcia i przenikającego codzienność lęku staje się alegorią kondycji całego regionu. My też, tak jak mieszkańcy Charkowa w 2017 r., staramy się tworzyć, pracować i żyć normalnie, jak wszędzie, choć wojna przestała być abstrakcją. Jest tak blisko, że nabiera realnych kształtów. Katastrofa przestała być przedmiotem przeczuć i już się rozpoczęła.

Wideo Ridnyiego nie jest na sprzedaż; razem z pracami Mirosława Bałki, Alexandra Lidagovsky’ego, Charwei Tsai oraz kolektywu Forensic Architecture współtworzy wystawową, symboliczną ramę, w której umieszczone są dzieła przeznaczone na licytację 15 maja. No! No! No! w najbardziej wyrazisty sposób ustanawia kontekst, w którym oglądamy dziś sztukę w MSN, a poniekąd robimy także wszystko inne. Od 24 lutego 2022 r. praktycznie każdy nasz gest nabiera wojennego znaczenia. Wojną jest pomaganie uchodźcom. Stawienie wody na herbatę na gazie, tankowanie paliwa, podliczanie inflacyjnych zakupów w supermarkecie, decyzje konsumenckie, bojkotowanie uwikłanych w interesy z Putinem korporacji, sytuacja na rynku nieruchomości – niemal każda dziedzina życia ma teraz drugie, wojenne dno.