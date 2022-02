Wlazł kotek na płotek i mruga

Czyta się 1 minutę

KOCI, KOCI łapci itd. — jedna z pierwszych zabaw dziecięcych. Także tytuł najidiotyczniejszej rubryki świata ( co tydzień w „Przekroju”).

Kocisław, Pieskowski i my

Do czytania / kultura

OBRACAĆ KOTA ogonem do góry — przeinaczać.

OKOCIĆ się — mieć młode. Używane nie tylko w odniesieniu do kotów, ale także do królików i kóz.

WESOLUTKIE JAK młode koteczki (Mickiewicz) — miła cecha Polek-kochanek, która zachęciła trzech Budrysów do pojęcia za żony trzech branek z Polski.

...ŁADNA TO PIOSENKA, NIE DŁUGA. NIE DŁUGA. NIE KRÓTKA, TAK W SAM RAZ, A TY MI KOTECZKU BUZI DASZ.

Tekst pochodzi z numeru specjalnego 662-664/1957 r. (pisownia oryginalna), a możecie Państwo przeczytać go w naszym cyfrowym archiwum .

