Urodziny Filutka, czyli krótka historia historyjek obrazkowych

Chociaż obrazkowe przekazywanie zdarzeń z otaczającej nas rzeczywistości sięga zapewne epoki jaskiniowej, a rysunek długo zastępował pismo (być może w owych czasach synek odrabiający zadanie domowe pytał ojca: — tato, polowanie pisze się przez jednego czy przez dwa jelenie?), to historyjka obrazkowa w dzisiejszym pojęciu niedługą ma historię.

Opowiastki w obrazach z tekstami pod rysunkami (także wierszowanymi) pojawiły się jeszcze przed pierwszą wojną światową, jednak dopiero po drugiej sięgnęły po nie częściej tygodniki i tanie wydawnictwa broszurowe. U nas w okresie międzywojennym ukazywały się przygody Pata i Patachona (filmowych postaci seryjnej duńskiej komedii), Rinaldo Rinaldiniego i innych bohaterów literatury zwanej brukową. Największą jednak popularność zyskały sobie przygody „Koziołka Matołka” rysowane przez Mariana Walentynowicza z wierszykami Kornela Makuszyńskiego. Były jeszcze w wykonaniu tych autorów przygody małpki Fiki-Miki („Fiki-Miki dalsze dzieje, kto to czyta ten się śmieje”). Makuszyński użyczył też swego pióra postaci Pana Hilarego, który jednak jakoś kariery nie zrobił i zginął przez kobietę, który to fakt Makuszyński skwitował wierszykiem: Dzięki takiej głupiej flądrze pan Hilary zmarł niemądrze.

Z kolei komiks zbliżony jest kompozycją do nowoczesnej sztuki filmowej, operuje bowiem rozmaitością kadrów: zbliżeniem, szerokim planem, itp. Dźwięk (słowa) znajdują się wewnątrz tych kadrów; są nawet dialogi, oczywiście w formie „dymków”. Zabawne są w komiksach zagranicznych efekty onomatopeiczne: różne „Bhang!” czy „Bhooml”. Komiks przy tym składać się może z dowolnej liczby obrazów (ujęć) tworzących nieraz pokaźny album. Utwory te dzielą się jeszcze na te dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych, nierzadko dość pikantne. To by tyle było o komiksie. Głębszą analizę zjawiska — bo komiks stał się już zjawiskiem socjologicznym — pozostawiam miłośnikom tego gatunku.