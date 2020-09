z miłości własnej robię dużo niedobrych rzeczy. ciężko za to odpowiadać.

„za to odpowiadać” – poprawia doktor.

pan doktor mówi, że ssri może wyleczyć nawet z miłości. biorę to od osiemnastu lat z miłości właśnie.

Uczę się roli to wiersz o udawaniu. To wiersz o społecznych oczekiwaniach, ale też wewnętrznej presji. To wiersz o kobiecie histrionicznej. O kruchości jednostki wobec stereotypu.

