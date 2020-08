pamięci Andrzeja Bursy

koszmar na piętrze:

ogłoszono zmierzch

człowieka.

kir wleczony.

węszy szczur.

tymczasem człowiek na parterze gotuje zupę,

mieszając chochelką to w prawo,

to w lewo

to

w obie strony naraz.

Komentarz autora:

Wiersz [to] został napisany w ramach sprzeciwu wobec nurtów antyantropocentrycznych we współczesnej filozofii. A skąd pomysł na dedykację dla Bursy? Bo on też żył w nieludzkich czasach ­– zresztą lubię jego wiersze. Ktoś, kto chodził po krakowskich ulicach i nie przynależał do żadnej grupy literackiej, nie mógł być złym poetą.