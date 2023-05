Czyta się 1 minutę

Tadek, co mieszkał obok w posesji, cało wychodzi z każdej opresji.

Samochodowy miał raz wypadek. Wszyscy zginęli – ale nie Tadek.

Gdy śmiercionośny wirus grasował, to tylko on się w zdrowiu uchował.

Nawet na skutek klęsk żywiołowych, nie spadłby jemu pewnie włos z głowy.

Teraz w pożarze płonąc tak rzecze:

„Zawsze mówiłem – mnie się upiecze!”