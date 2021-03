Superpozycja (fragment)

Komentarz autora:

Jeśli „Wszystko jest poezja”, to kim jest poeta? Temat roli i funkcji poety w obecnej postrzeczywistości wydaje się kluczowy. Superpozycja pomyślana jako utwór „bardziej pojemny” i nawiązujący do „słownikowej” formy chce uderzyć w już zmurszałą i enigmatyczną figurę poety. Na potrzeby publikacji prezentuję zaledwie fragment. Całość będziecie mogli znaleźć w książce poetyckiej, nad którą obecnie pracuję. Superpozycja to także kawałek przygotowany pod mural, który mam zamiar wytworzyć gdzieś w Lublinie (obecnie szukam odpowiedniej przestrzeni). Ukłony.